Šest lekcij iz največjih finančnih kriz v zgodovini

Zaprite oči in si predstavljajte tole: dolgovi se vse hitreje kopičijo, populističnih protestov je vse več, novi voditelj pa se boji političnega upora. Zato sprejme radikalno odločitev – odpiše vsa potrošniška posojila, da bi spet zagnal gospodarstvo in oživil družbo.

Ali je to opis prihodnosti ZDA, Evrope ali Japonske? Glede na hitro naraščajoče breme javnega dolga, napeto politično ozračje in šibko gospodarsko rast bi si človek kaj takega zlahka predstavljal. Toda odpisi dolgov, ki jih odobri država, so bili v resnici najpomembnejši družbeno-ekonomski varnostni ventil v starodavnem Babilonu.