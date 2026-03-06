Šest ponudnikov individualnih naložbenih računov

Trg kapitala: Cilj je spodbujanje mlajših k aktivnemu varčevanju – INR je dovoljeno odpreti le enkrat

Od danes lahko rezidenti Slovenije pri borznoposredniški hiši in banki odprejo individualni naložbeni račun (INR), posebno obliko trgovalnega računa, ki vlagateljem v primerjavi z navadnimi trgovalnimi računi pod predpisanimi pogoji prinaša določene davčne, administrativne in stroškovne ugodnosti. Večina ponudnikov bo INR sicer začela tržiti prihodnji teden. V registru ATVP je vpisanih šest ponudnikov INR. To so banke BKS, NLB in OTP, upravljavec vzajemnih skladov Generali Investments ter borznoposredniški družbi Ilirika in Jonatan Mars Invest. Bistvena prednost INR je, da transakcije s finančnimi instrumenti, prilivi dividend in obresti ne prinašajo takojšnje davčne obveznosti, ampak ta nastane šele ob izplačilu sredstev z INR. Davčna obveznost znaša 15 odstotkov od ustvarjenega donosa. ...