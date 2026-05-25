Šesti ETF na Ljubljanski borzi sledi gibanju Varšavske borze

Trgovanja z indeksnimi skladi letos že več kot v celem lanskem letu, največ zanimanja za ETF na Sbitop.

Hrvaška investicijska družba InterCapital je na Ljubljansko borzo uvrstila še šesti ETF. Ta sledi gibanju indeksa varšavske borze WIG30. Skupna vrednost premoženja v kotirajočih ETF-jih na Ljubljanski borzi znaša okoli 185 milijonov evrov, največji med njimi pa je sklad, ki sledi gibanju Sbitop. Hrvaškemu upravljalci bi se lahko kmalu na Ljubljanski borzi pridružili tudi slovenski ponudniki, saj Ilirika pripravlja kotacijo ETF skladov, ki bodo prilagojeni imetnikom Individualnih naložbenih računov - INR. Trgovanje z ETF na Ljubljanski borzi je sicer razmeroma skromno, a se povečuje. Lani je bilo z njimi sklenjenih za 6,8 milijona evrov poslov, kar je manj kot odstotek vseh lani sklenjenih poslov na Ljubljanski borzi. Pri tem je bila glavnina poslov sklenjena z ETF-om, ki sledi indeksu ...