    Novice

    Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    FOTO: D-DOTA
    FOTO: D-DOTA
    Promo Delo
    10. 2. 2026 | 10:52
    5:09
    Sezonsko poslovanje je temelj številnih slovenskih panog. Turizem, gradbeništvo, trgovina, logistika in številne storitvene dejavnosti poslujejo v jasno izraženih ciklih, pri čemer so ključne poslovne odločitve in večina stroškov vezana na točno določena časovna okna. Prav v teh obdobjih pa se podjetniki najpogosteje spopadejo z omejitvijo: financiranje ne sledi dejanskemu ritmu poslovanja.

    Ko se sezona začne, stroški ne čakajo

    Pred začetkom sezone podjetja vlagajo v zaloge, opremo, zaposlovanje, logistiko in pripravo kapacitet. Denarni tok je v tem obdobju praviloma negativen, prihodki pa sledijo šele tedne ali mesece pozneje. Bančni modeli, ki temeljijo na preteklih izkazih in povprečjih, takšnega poslovnega cikla pogosto ne prepoznajo.

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij so:

    • prihodki so skoncentrirani v nekaj mesecih v letu,
    • izkazi zunaj sezone ne odražajo realnega potenciala,
    • večji stroški nastanejo še pred začetkom ustvarjanja prihodkov,
    • odločitve o financiranju temeljijo na preteklosti, ne na prihajajoči sezoni.
       

    Podjetje ima naročila, trg in jasen poslovni načrt, vendar mora na sredstva čakati dlje, kot si lahko privošči. Posledica so izgubljene priložnosti, zamujeni projekti ali celo celotna izgubljena sezona.

    Sezonskost kot poslovna resničnost, ne tveganje

    Pri D-Doti sezonskost razumemo kot značilnost poslovnega modela, ne kot tveganje samo po sebi. Podjetja, ki poslujejo sezonsko, imajo jasen ritem, predvidljive vrhove in znane stroške. Teh elementov klasični modeli pogosto ne znajo ustrezno ovrednotiti.

    Zato pri presoji financiranja ne gledamo zgolj letnih povprečij, temveč upoštevamo:

    • časovni potek sezone ali projekta,
    • konkretne potrebe podjetja pred začetkom dela,
    • obstoječa naročila in načrtovane aktivnosti,
    • pričakovani denarni tok v nadaljevanju poslovanja.

       

    Takšen pristop omogoča, da se financiranje prilagodi dejanskemu poslovanju – ne obratno.

    FOTO: D-DOTA
    FOTO: D-DOTA

    Ko financiranje ne sledi tempu poslovanja

    V praksi se pogosto izkaže, da podjetniki ne potrebujejo zgolj kapitala, temveč pravočasen dostop do sredstev. Težava ni v pomanjkanju povpraševanja, idej ali naročil, temveč v neusklajenosti med dejanskim tempom poslovanja in tempom odločanja o financiranju.

    Ko finančni modeli ne upoštevajo sezonskih ciklov, breme čakanja prevzame podjetje – čeprav so sezona, projekti in poslovne priložnosti že pred vrati.

    Ko je čas ključen, je prava odločitev odločilna

    FOTO: D-DOTA
    FOTO: D-DOTA
    Slovensko gospodarstvo potrebuje finančne rešitve, ki razumejo njegov tempo. Pri sezonskih podjetjih je pravočasen dostop do sredstev pogosto razlika med izkoriščeno priložnostjo in zamujenim letom.

    Pri D-Doti verjamemo, da mora kapital slediti poslu – takrat, ko se sezona šele začenja, ne takrat, ko je že mimo.

    Kako v le 5 korakih do poslovnega kredita?

    Z D-Doto do poslovnega kredita – hitro, enostavno in brez nepotrebne birokracije:

    1. Kontaktirajte nas – pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si

    2. Predstavite osnovne podatke o vašem podjetju.

    3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev.

    4. Podpišemo pogodbo.

    5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

     

    Brez dolgih obrazcev, brez zapletenih razlag, brez nepotrebnega čakanja.

    Kako ostati pripravljen na sezono, ki prihaja

    Prepričani smo, da uspeh sezonskih podjetij ne temelji na naključjih, temveč na pravočasnih in premišljenih odločitvah. Podjetjem želimo stati ob strani takrat, ko se sezona šele začenja in ko so hitri odzivi ter stabilna finančna podpora ključni za uresničitev poslovnih načrtov.

    Ste pripravljeni ukrepati že danes?

    Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev za vaše podjetje.

    Več iz teme

