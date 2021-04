Sezona smučanja se danes nadaljuje

Pohorje

Zimske razmere so dobre, smučanje na Kaninu in Voglu tudi maja. FOTO: Roman Šipić/Delo

Smuka tudi maja

Ob napovedani novi pošiljki snega bodo nekatera slovenska smučišča po 11-dnevnem zaprtju države danes znova zagnala naprave. Konec tedna naj bi smučišče odprli tudi na Kaninu, medtem ko na Voglu pravijo, da so odvisni od vremenskih pogojev, hkrati pa ostajajo optimistični glede morebitne prvomajske smuke. Zimsko sezono so 29. marca že sklenili na kranjskogorskem smučišču, dan zatem so zadnji smučarski dan oznanili še na Rogli in na mariborskem Pohorju. Pogoj za smučarje ostaja negativni test na koronavirus. Velika zaloga snega zagotavlja smučanje tudi po 11-dnevnem zaprtju države, ko so obstale naprave na slovenskih smučiščih. Smučarska sezona se tako že danes nadaljuje na Arehu in na smučišču Krvavec. Na Krvavcu bodo krožno kabinsko žičnico zagnali zjutraj ob 7.30, naprave na smučišču pa četrt ure pozneje; te bodo delovale do 13. ure. Snežna odeja je debela 110 centimetrov, obratovale bodo tudi okrepčevalnice na Plaži Krvavec, trenutne razmere opišejo v tem smučarskem središču.Smuka je za en teden podaljšana na Arehu , predvsem zaradi dovolj snega. Že danes je smuka mogoča na progi Cojzarica, ki je odprta do 15. ure. Cena dnevne vozovnice je enotna za vse starosti, in sicer deset evrov. Obratovali bodo predvidoma do 18. aprila, dostop do smučišča pa je mogoč zgolj z avtomobilom, saj smučarski avtobus med Bellvuejem in Arehom aprila ne vozi več.Zimsko sezono so s 86 smučarskimi dnevi sklenili na mariborskem Pohorju, kjer bodo vendarle znova zagnali krožno kabinsko žičnico, ki je zaradi spomladanskega remonta aprila mirovala. Ta bo na razpolago vsako polno uro, od 7. do 18. ure, hkrati pa bo odprt še kolesarski park oziroma proga Red line, sporočajo iz Maribora, kjer obenem opominjajo, da se ta petek spreminja režim na parkirišču pod Pohorjem. Uvedena bo namreč parkirnina v višini 0,70 evra na uro, za imetnike vozovnic Mariborskega Pohorja pa je uporaba parkirišča brezplačna.Po 77 smučarskih dnevih so na predzadnji dan marca sezono sklenili tudi na Rogli, kjer se pripravljajo na poletno sezono. Dan pred njimi so zadnjič v tej sezoni obratovali še na smučišču v Kranjski Gori, ki je na koncu imelo urejene štiri proge.Konec tedna naj bi začelo delovati tudi naše najvišje ležeče smučišče Kanin, kjer imajo trenutno štiri metre snega. Vremenski obeti na njihovih 2300 metrih nad morjem napovedujejo močno sneženje za torek, kar bi snežno odejo povečalo za še dober meter. Zaradi dobrih zimskih pogojev naj bi naprave zagnali ta petek in obratovali do nedelje. Prva kabinska žičnica proti Kaninu krene ob 8. uri, medtem ko smučišče običajno obratuje do 15.30. Cena smučarske vozovnice znaša 26 evrov, organizatorji pa sporočajo, da vstop na italijanski del smučišča z vozovnico ni dovoljen, saj povezava s Sello Neveo ni odprta. Smuka na slovenskem delu bi sicer lahko trajala vse do konca maja.Na majsko smučanje računajo tudi na bohinjskem Voglu, kjer imajo trenutno 2,5 metra debelo snežno odejo., vodja skupnih služb na Voglu, je za STA včeraj povedala, da še ni jasno, koliko naprav bodo zagnali, saj je njihovo delovanje odvisno od vremenskih pogojev. »Sezono načrtujemo nadaljevati nekje do konca prvomajskih praznikov,« je optimistična Fiorellijeva.