VIDEO She rocks: Dvanajst glasov. En oder. Brez tekmovanja

V glasbeni industriji je desetletja veljalo preprosto, skoraj brutalno pravilo: ena diva, ena kraljica, ena zmagovalka. Prostor je bil omejen, reflektor ozek, narativ pa neusmiljen. Ženske so postavljali drugo proti drugi – po videzu, starosti, prodaji, všečkih, naslovnicah. Kot da je oder gladiatorska arena, in ne prostor ustvarjalnosti.

Zato ima trenutek, ko si dvanajst pevk deli mikrofon, nekaj tiho subverzivnega.

Koncertni spektakel She Rocks s Simfoniki, ki bo 7. marca 2026 ob 20. uri v ljubljanski Odiseji - BTC City, ni le dveurni večer svetovnih in domačih rock klasik. Je vizualna in zvočna demonstracija drugačnega modela moči. Moči sodelovanja, vključevanja in prijateljstva, ki je postavljena na ogled občinstvu.

Oder je le prostor simbolne moči. Kdo drži mikrofon? Kdo govori? Kdo ima zadnjo besedo? Namreč, ko si ženske ta prostor delijo, delijo tudi moč. In to je – zlasti v patriarhalnem kontekstu rocka – politično dejanje.

Namesto zamenjave: nasledstvo

Za glasbene zanesenjake bo koncert She rocks, ki se bo zgodil na predvečer dneva žena, poseben ne le zaradi števila izvajalcev – na odru bo kar 77 glasbenikov in pevcev –, temveč tudi zaradi generacijskega loka. Na istem odru bodo stale različne generacije, pri čemer starejše pevke nikakor ne bodo v ozadju, mlajše pa ne bodo razumljene kot grožnja. Namesto logike zamenjave nastopi logika nasledstva.

Teden dni pred koncertnim spektaklom smo na generalni vaji, ki je potekala v Logatcu, poklepetali s štirimi od dvanajstih nastopajočih. O klasičnih tematikah, ki tudi v sodobnem času delijo mnenja in neredko nakazujejo, da si ženske še vedno morajo utirati pot do neodvisnosti, enakosti, enakopravnosti in stran od tabujev, stereotipov in predsodkov.

Prvo klasično vprašanje se je glasilo: »Koliko je v glasbi še vedno pomembno, kako je ženska videti – in ali ste morale kdaj braniti svojo pravico, da ste na odru takšne, kakršne ste?« Na to in druga vprašanja so za Delo odgovarjale Neisha, Anja Rupel, Jana Šušteršič in Katarina Samobor. Mimogrede: v soboto, 7. marca, bodo nastopile v družbi preostalih pevk; Alye, Tine Marinšek, Nuše Derenda, Tinkare Kovač, Gaje Prestor, Astrid, Leyre in Aleksandre Josić.

Nasmehnejo se, skoraj olajšano.

»Bolj, kot si želimo priznati,« odgovori ena od mlajših izvajalk. »A danes si bolj upam stati na odru takšna, kot sem. Brez opravičevanja. Brez razlage.«

Starejša kolegica jo dopolni: »Na začetku kariere sem mislila, da moram ustrezati predstavi drugih. Zdaj vem, da je moja naloga le to, da sem zvesta sebi.«

Ljubezen, oder in izbire

Rockovska zgodovina je polna mitologij o moških genijih in njihovih muzah. Redkeje govori o ženskah, ki so morale krmariti med ljubeznijo in poklicem.

»Ali je bila v vašem življenju ljubezen kdaj v konfliktu z vašim poklicem?«

»Pogosto,« odgovori ena izmed pevk brez oklevanja. »A naučila sem se, da če moraš izbirati med ljubeznijo in sabo, to ni ljubezen.«

Solidarnost med ženskami je dolgo veljala za krhko ali celo iluzorno. Industrija je gojila primerjavo; primerjava je rojevala tekmovalnost. A nekaj se spreminja.

»Ali ženske danes bolj držijo skupaj kot nekoč?« »Da,« odgovorijo, »in to ne zato, ker bi bilo lažje, ampak ker smo utrujene od delitev.«

Himna kot spontani presežek

Projekt je zasnovala Maja Monrue, glasbeni impresario Rok Golob pa ga je glasbeno oblikoval in mu deset dni pred premiero dodal še nepričakovano dimenzijo: izvirno skladbo Pot v čas.

»Na začetku nihče ni razmišljal o novi pesmi,« pravi Golob. »A ko stoji pred tabo dvanajst tako različnih glasov, to skoraj kliče po skupni izjavi. Energija je bila premočna, da bi jo ignorirali.«

Plejlista se je preigravala do najboljše verzije, ki bo odigrana in zapeta pred občinstvom. FOTO: Gregor Zalokar

Pesem bo prvič zazvenela v živo ob spremljavi Simfoničnega orkestra Cantabile, 60-članske zasedbe pod vodstvom prof.. Orkester, ki že petnajst let navdušuje doma in v tujini, je v zadnjih sezonah dokazal, da zna klasično formo razširiti v sodoben spektakel.

Ob orkestru bo stal bend, sestavljen iz samih prekaljenih glasbenikov – bobnar Roman Ratej, klaviaturist Aleš Ogrin, kitarista Boštjan Andrejc - Buši in Marko Smiljanič ter basist Andrej Hočevar – zasedba, ki rocku daje hrbtenico, simfoniki pa razpon.

Kaj si danes upajo?

»Več, vsaka zase in skupaj,« so odgovorile brez odvečnega patosa.

In morda je prav v tem bistvo večera. Ne v decibelih, ne v spektaklu 77 glasbenikov, ne v simfonični razkošnosti. Temveč v preprostem prizoru: ženske različnih generacij, ki si na odru podajajo mikrofon, si pojejo spremljevalne vokale in druga drugi puščajo prostor.

V industriji, ki je dolgo vztrajala pri logiki zamenjave, je to pomenljiva sprememba paradigme. Nihče ne izgine, ko pride nova. Oder tako ne postane arena, temveč skupni prostor. n morda bo prav to najbolj rockerska gesta sobotnega večera.