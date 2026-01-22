Si Evropa še lahko privošči tako radodarne državne pokojnine?

Ko je Emmanuel Macron leta 2022 kandidiral za ponovno izvolitev, je storil nekaj, kar si upajo le redki francoski politiki: volivcem je namreč povedal, da bo treba zvišati upokojitveno starost, da bi zagotovili dolgoročno vzdržnost radodarnega pokojninskega sistema v državi. To obljubo je izpolnil leto pozneje, a za visoko politično ceno, saj je v razdvojenem parlamentu izsilil spremembo z 62 let upokojitvene starosti na 64 let ter se soočil z množičnimi nacionalnimi protesti, ki so nekatere ulice Pariza in drugih mest spremenili v prizorišča nasilja in požigov.

Težko priborjena zmaga je bila le kratkotrajna. Že oktobra lani je bil namreč Macronov predsednik vlade Sébastien Lecornu prisiljen opustiti reformo, da bi si zagotovil podporo levih poslancev, potrebno za sprejetje proračuna za socialno varnost in s tem preživetje vlade. »Položaj je res slab, saj so izdatki zelo visoki,« pravi Antoine Bozio, profesor na École des Hautes Études en Sciences Sociales, in dodaja, da »velik del finančnih težav Francije izvira iz pokojninskega sistema«.