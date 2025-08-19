  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Šibko prvo polletje bo oklestilo letošnjo gospodarsko rast

    Slovenija je letos med najmanj uspešnimi v Uniji in bo težko dosegla več kot enoodstotno povečanje gospodarstva, ugotavlja prvi ekonomist GZS Bojan Ivanc.
    Investicije se še vedno krčijo, predvsem zaradi visokega padca stanovanjske gradnje, ki je v prvem poletju znašal 12 odstotkov, ugotavljajo na GZS. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Investicije se še vedno krčijo, predvsem zaradi visokega padca stanovanjske gradnje, ki je v prvem poletju znašal 12 odstotkov, ugotavljajo na GZS. FOTO: Jože Suhadolnik
    Miha Jenko
    19. 8. 2025 | 13:06
    19. 8. 2025 | 13:44
    5:04
    A+A-

    »Gospodarski odboj v drugem četrtletju je znašal 0,7 odstotka, kar se zdi na prvi pogled zelo veliko, a je bil nižji od naših pričakovanj (enoodstotna rast) in tudi od pričakovanj analitikov na Focus Economics (rast za 1,3 odstotka). Če vzamemo prvo polovico leta kot celoto, vidimo, da je bil obseg gospodarstva v Sloveniji podobno velik kot v prvem polletju lani, medtem ko je evropsko gospodarstvo v tem času zraslo za 1,6 odstotka,« ugotavlja glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.

    S takimi gibanji ne moremo biti zadovoljni, kljub rahlemu pozitivnemu popravku gospodarskega padca v prvem četrtletju, ki je bil malo nižji od prvotne ocene. Po dinamiki gospodarske rasti v prvem polletju je Slovenija med 19 državami EU, ki so že poslale podatke Eurostatu, na nizkem 17. mestu.

    Ivanc kot edino svetlo točko izpostavlja dvoodstotno realno rast potrošnje gospodinjstev, a dodaja, da to pravzaprav ni veliko, saj se je v tem času povprečna realna plača povišala za štiri odstotke, kar pomeni, da razlika predstavlja višjo stopnjo varčevanja gospodinjstev. Na stagnacijo BDP v prvem polletju sta najbolj vplivala padec dodane vrednosti v industriji in gradbeništvu. Industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih se je v prvem polletju v Sloveniji skrčila za 1,8 odstotka (21. mesto med 27 državami), medtem ko je na ravni EU27 narasla za 1,1 odstotka. »K tej razliki je najbolj negativno prispevalo krčenje proizvodnje v industriji strojev in naprav, motornih vozil, kovinskih izdelkov in letal,« pojasnjuje Ivanc.

    Razočaranje po njegovih besedah ni le padec izvoza blaga, ki je znašal približno en odstotek, pač pa tudi zmanjšanje presežka med izvozom in uvozom storitev. Ta je upadel pri gradbenih, finančnih in IKT-storitvah, tudi pri potovanjih. Večji je bil primanjkljaj pri nadomestilih za uporabo intelektualne lastnine, na drugi strani pa je bil večji presežek pri transportnih storitvah in blagovnih storitvah v lasti drugih oseb, kar je posledica aktivnosti pomembne farmacevtske skupine v regiji.

    Tudi bruto investicije v osnovna sredstva se še vedno krčijo, predvsem zaradi visokega padca stanovanjske gradnje, ki je v prvem poletju znašal 12 odstotkov, investicije v transportno opremo pa so se v tem obdobju znižale za osem odstotkov. Obseg investicij v stroje in opremo je bil na podobni ravni kot v prvem poletju lani. »To pomeni, da podjetja ne investirajo v dvig produktivnosti, kar je tudi izziv za prihodnja četrtletja,« pravi Ivanc. Tudi struktura trga dela odraža slabšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, saj je bilo v prvih petih mesecih 5800 manj delovnih mest v zasebnem sektorju in 2300 več v javnem; skupaj jih je bilo v povprečju 3500 manj.

    In kaj podatki Sursa za prvo polletje, ki kažejo stagnacijo gospodarstva, pomenijo za rast v celotnem letu 2025? »Tudi ob upoštevanju boljših pričakovanj v drugi polovici leta bi bila naša letošnja gospodarska rast zelo težko višja od enega odstotka. Na ravni EU27 bo verjetno višja, med 1,3 in 1,4 odstotka, in bo torej po dolgem času višja kot v Sloveniji,« meni prvi ekonomist GZS.

    »Zvoniti bi morali alarmi v državi in vladi«

    »Po stagnaciji gospodarstva v prvem polletju bi morali zdaj zvoniti vsi alarmi v državi in vladi, da je treba nemudoma ukrepati,« je povedal glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček. GZS vseskozi izpostavlja problem konkurenčnosti poslovnega okolja v Sloveniji in se zavzema za davčne razbremenitve, ki bi spodbudile ponovno rast delovnih mest, saj so ta najboljše zagotovilo za ponovno višjo rast BDP.

    Spomnil je, da je GZS v okviru mini davčne reforme že predlagala razbremenitev stroškov dela zaposlenih. Na drugi strani pa se je po spremembi zakona o dohodnini v letu 2023, preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek in uvedbi prispevka za dolgotrajno oskrbo relativna obremenitev stroškov dela v Sloveniji le še povečala, kar negativno vpliva na razmere na trgu dela. »Tako se je potencial potrošnje državljanov zmanjšal za približno 1,2 milijarde evrov na letni ravni, kar se pozna v šibki rasti potrošnje gospodinjstev,« ugotavlja Gorenšček in opozarja, da bi lahko »predlog za uvedbo progresivnega zdravstvenega prispevka, ki je v zakonodajni proceduri, še dodatno povečal obremenitev plač s prispevki in davki«. 

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Vladi ostaja kar nekaj strateških nalog

    V nacionalnem interesu bi bilo, če bi se vladajoča in opozicijska politika zmogli v kratkem vsaj načelno dogovoriti o evropskih proračunskih prioritetah.
    Miha Jenko 11. 7. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Za gospodarstvo gre, ukrepajmo zdaj

    Gospodarske razmere in predlogi ukrepov se profilirajo kot prvorazredna predvolilna tema. To je bolj smiselno kot pogrevanje ideoloških tem in kulturnega boja.
    Miha Jenko 13. 6. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Gospodarski padec kot svarilo, da nekaj delamo narobe

    Če bi se res želeli v obdobju ene generacije zavihteti do evropskega povprečja razvitosti, bi potrebovali vsaj petodstotno letno rast dodane vrednosti.
    Miha Jenko 16. 5. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju

    Šok iz tujine prihaja hitreje, kot smo vajeni

    Z ekonomistom Markom Jakličem o nevarnosti recesije in stagflacije, razmerah v izvoznih podjetjih in neopravljenih domačih nalogah politike.
    Miha Jenko 20. 9. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike.
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    GZSgospodarska rastGospodarske napovedi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Brezzobi embargo

    Slovenija v objemu Izraela tesneje, kot bi vlada rada

    Zakaj embargo na orožje in vojaško opremo Izraelu škodi Sloveniji in ne Izraelu, ki še vedno dobiva denar iz Slovenije.
    Novica Mihajlović 19. 8. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska gibanja

    Šibko prvo polletje bo oklestilo letošnjo gospodarsko rast

    Slovenija je letos med najmanj uspešnimi v Uniji in bo težko dosegla več kot enoodstotno povečanje gospodarstva, ugotavlja prvi ekonomist GZS Bojan Ivanc.
    Miha Jenko 19. 8. 2025 | 13:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo