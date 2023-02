SID banka po petih mesecih še brez novih nadzornikov

Vlada je na dopisni seji za člana nadzornega sveta SID banke za obdobje petih let ponovno imenovala Lea Kneza. Kot je razumeti, se je za to odločila, ker postopek izbire novih nadzornikov še ni končan, čeprav je bil razpis za to objavljen sredi avgusta lani.

Vse kaže, da se v koaliciji ne morejo dogovoriti, kdo bo nadziral SID banko. Do 16. septembra lani se je na razpis za nove nadzornike SID banke prijavilo 21 kandidatov. Ministra za finance in gospodarstvo, Klemen Boštjančič in Matjaž Han, sta avgusta lani sprejela sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta državne banke. Z vlade so sporočili, da »postopek vključuje tudi oceno primernosti kandidatov, ki jo poda SID banka, to sta Komisija za oceno primernosti in Komisija za imenovanja in prejemke nadzornega sveta. Ker ta postopek še ni zaključen, je vlada za zagotovitev kontinuitete dela nadzornega sveta za člana ponovno imenovala Lea Kneza, ki kot obstoječi član izpolnjuje vse predpisane pogoje, trenutni mandat pa se mu izteče 22. februarja letos.«

Zakaj po petih mesecih postopek izbire še vedno ni končan, niso pojasnili. Nadzorni svet SID banke, ki bi moral biti sedemčlanski, je medtem nepopoln. Po odstopu Saša Polanca leta 2021 zaradi sumov nepravilnosti pri izbiri nove uprave je pred kratkim, kot smo poročali v Delu, odstopil še Igor Masten, in sicer z dnem, ko bo soglasje za vodenje te banke dobil Borut Jamnik. Masten se je za odstop menda odločil zaradi možnega nasprotja interesov, saj je poslovno sodeloval z Modro Zavarovalnico takrat, ko jo je vodil Jamnik.

Po neuradnih informacijah sta se za nadzornika SID banke med drugim prijavila tudi Gorazd Podbevšek in Tone Rop.