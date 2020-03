SID banka s paketom hitrih ukrepov za blažitev posledic virusa

Ljubljana - SID banka je pripravila paket ukrepov za ublažitev finančnih posledic širjenja virusa COVID-19 na gospodarstvo.

ki je osredotočen na podjetja, ki se neposredno soočajo z negativnimi posledicami širjenja virusa in na podjetja, ki potrebujejo likvidnost za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev, so sporočili iz banke.



Gre za ukrepe v okviru programov neposrednega financiranja in financiranja v okviru posojilnih skladov ter programov, ki se izvajajo preko poslovnih bank in hranilnic. Upoštevaje urgentnost ukrepov, odločitve ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter vlade bodo ukrepi podjetjem na voljo v roku enega oziroma. najkasneje v štirih tednih,



Za podjetja, ki so že stranke SID banke in bodo predložila dokazila o škodi (npr. upad ali odpoved naročil po določenem datumu, ostala verodostojna dokazila ipd.), bodo prilagodili tudi presojo izpolnjevanja finančnih zavez, zavarovanj in moratorijev.



Obstoječim in vsem novim strankam SID banke pa bodo na razpolago krediti iz lastnih sredstev SID banke po ugodni obrestni meri in shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, pri čemer bo kvota programa znašala 50 milijonov evrov in jo bo mogoče koristiti šest mesecev.



V SID banki bodo tudi razširili izvajanje programov, tako da bodo lahko tudi mala in srednje velika podjetja ter tudi s.p.-ji pridobili ugoden kredit za financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in poslovanja. Predvidena kvota programa bo 50 milijonov evrov, mogoče jo bo koristiti eno leto. Znesek posameznega kredita bo od 100.000 do pet milijonov evrov z ugodno obrestno mero. To bo pomoč de minimis, dobo kreditiranja med dvema in 12 leti ter možnost ustrezno potrebnih moratorijev na odplačilo glavnice.

Pomoč za turizem in izvoznike

Za sektor turizem bodo prilagodili oziroma razširili program financiranja naložb v turizmu na način, da bo poleg namenov, ki so skladni s strategijo turizma (financiranje naložb v namestitvene zmogljivosti, športno, zabaviščno, kulturno infrastrukturo ter žičnice, marine in turistična letovišča), začasno omogočeno tudi financiranje obratnega kapitala podjetij. Pri tem bodo proučili tudi možnost razširitve izvajanja programa na gostinsko dejavnost. Predvidena kvota razširjenega programa bo 100 milijonov evrov.



Na področju instrumentov zavarovanja bodo predvsem za izvozna podjetja okrepili instrumente priprave na izvoz in zagotovitev kritja (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih tveganj vezano na posledice širjenja virusa COVID-19 na gospodarstvo. Ob tem bodo proučili tudi možnost pokritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig ter zavarovanje vseh nekomercialnih tveganj.

Likvidnostna pomoč podjetjem

V okviru posrednega financiranja lahko banke in hranilnice kot posrednice podjetjem v težavah, ponudije sredstva SID banke po prilagojenih pogojih. Med drugim se bo lahko s kreditom iz vira SID banke financiralo tudi celotne stroške projekta oz. poslovanja, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje. Banke sicer že imajo sredstva na razpolago in sicer v višini 600 milijonov evrov.



V banki bodo skupaj z ministrstvom za gospodarstvo in službo vlade za kohezijo proučili tudi možnost vplačila dodatnih sredstev za namen povečanja finančnega instrumenta evropske kohezijske politike mikroposojil, ki se izvajajo preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava.



Pripravljajo uvedbo portfeljskih garancij, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje malih in srednjih podjetij. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšale svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.

Predvideni še novi ukrepi, če se razmere zaostrujejo

V banki v primeru zaostrovanja razmer in nadaljnjega upočasnjevanja gospodarske rasti predvidevajo še nove ukrepe. Med drugim je možna aktivacija protikrizne oziroma proticiklične intervencije SID banke preko dodatnih skladov finančnega inženiringa in vzpostavitev dodatnih namenskih linij, ki bi bile namenjene financiranju zdravstvenih potreb, so sporočili iz SID banke.



Po besedah predsednika uprave, Sibila Svilana slovenska podjetja že občutijo negativne posledice virusa COVID-19, saj so že prizadete dobavne verige v avtomobilski, tekstilni in elektro industriji, zlasti pa so posledice vidne v turizmu in logistiki. »Zaradi upočasnjene globalne ekonomije bo celoten obseg posledic krize jasen šele čez nekaj mesecev, največ težav pa se trenutno kaže v nižji proizvodnji oziroma ponudbi kot tudi v zmanjšanju določenega povpraševanja pri končnih kupcih in v dobaviteljskih verigah ter zlasti zmanjšanih investicijskih aktivnostih podjetij. SID banka je ustrezno hitro odreagirala in bo omogočala podjetjem da bodo ublažili predvidene in nove težave, bodisi z ugodnim financiranjem ali oblikami zavarovanj ter tako omogočili nadaljnje poslovanje.«