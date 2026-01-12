Sij korak bliže do reprograma dolga

Skupina Sij je sporočila, da je dosegla nov korak v pogovorih o celostni rešitvi dolgoročnega refinanciranja. Z upniki se je dogovorila za podaljšanje zapadlosti obveznic Sij8, ki bi bi jih morala poplačati letos jeseni do 15. decembra 2028, naložba v te vrednostne papirje pa bo tudi zavarovana. »To je eden od pogojev, da bo skupina Sij lahko v nadaljevanju sklenila celostno dolgoročno rešitev o refinanciranju, o kateri se dogovarja z bankami upnicami,« so pojasnili.

Slovenska jeklarska industrija ima izdanih za 48 milijonov evrov trajnostnih obveznic, ki bi sicer zapadle novembra letos. Sij je zdaj, kot navajajo, dosegel načelni dogovor za več kot 85 odstotkov nominalne vrednosti izdanih obveznic Sij8, kar naj bi imetniki teh vrednostnih papirjev v naslednjih dneh še potrdili s formalnim glasovanjem. Podaljšanje zapadlosti bo začelo veljati ob sklenitvi celostne rešitve dolgoročnega refinanciranja.

Kot je znano, ima Sij skupaj okoli 300 milijonov evrov dolga in se z bankami že več mesecev dogovarja o njegovem reprogramu. Del dogovra je tudi predvideno prestrukturiranje in prodaja večinskega deleža družbe.