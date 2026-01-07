  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Sij poziva k enakopravni obravnavi velikih porabnikov elektrike

    V slovenski jeklarski skupini vlado opozarjajo, da bi izločitev Sija ogrozila 3600 delovnih mest.
    Vodstvo Sija skrbi, da bi lahko njihove družbe ostale brez subvencije za električno energijo. FOTO: Jože Suhadolnik
    Vodstvo Sija skrbi, da bi lahko njihove družbe ostale brez subvencije za električno energijo. FOTO: Jože Suhadolnik
    Maja Grgič
    7. 1. 2026 | 12:55
    7. 1. 2026 | 13:47
    3:15
    Slovenska industrija jekla - Sij, ki je že več kot leto dni v zahtevnem položaju zaradi razmer na trgu, je vlado pred sprejetjem zakona o spodbujanju konkurenčnosti elektrointenzivnih podjetij v javnem pismu opozorila na negativne posledice za Sijeve družbe, če bi te ostale brez subvencij za strošek električne energije. Skrbi jih namreč, da bi lahko vlada z zakonskimi izločitvenimi pogoji družbam iz skupine Sij, zlasti Acroniju in Metalu Ravne, zaprla pot do državne pomoči pri ceni elektrike.

    Sij v prestrukturiranje in iskanje novega lastnika

    »Če bi Skupina Sij kot največje jeklarsko podjetje v državi ostala brez dostopa do mehanizma za spodbujanje konkurenčnosti, bi to pomenilo trajno višje stroške električne energije, a ne le v primerjavi z azijsko konkurenco in s konkurenti v ZDA, ampak tudi v primerjavi z domačim trgom, z neposrednimi evropskimi konkurenti.

    Takšen razkorak se ne bi pokazal le v računih za energijo, ampak v nezmožnosti dolgoročnega preživetja sodobnega jeklarskega podjetja, ki že deluje po načelih krožnega gospodarstva, h katerim se večina evropskih jeklarjev šele obrača, zaposluje 3600 ljudi, ima razvejeno verigo več kot 2600 slovenskih dobaviteljev, plačuje prispevke in davke v Sloveniji in še bi lahko naštevali,« so v Siju zapisali v odprtem pismu vladi.

    Največji porabnik elektrike

    Zato od države, ki je tudi četrtinska lastnica Sija, pred sprejetjem zakona o spodbujanju konkurenčnosti elektrointenzivnih podjetij pričakujejo, da vlada v okviru medresorskega usklajevanja zagotovi ureditev, ki bo omogočala enakopravno obravnavo vseh elektrointenzivnih podjetij v Sloveniji, vključno s Skupino Sij, ki je največji porabnik električne energije v Sloveniji.

    »To pomeni, da je treba kriterije zakona prilagoditi dejanski energetski izpostavljenosti in strateškemu pomenu industrije, ne pa le formalnim razmejitvam, ki v praksi vodijo v izključevanje,« dodajajo.

    Kateri kriteriji naj bi bili sporni, niso zapisali. Menda pa bi lahko Sij bremenilo večinsko rusko lastništvo in okoli 60 milijonov dolga ruskega lastnika do jeklarske skupine. Poleg tega je Sij v sodnem sporu z dobaviteljem električne energije, Holdingom Slovenske elektrarne.

    Ekonomske lastnice Sija so sicer banke, s katerimi se Sij že več mesecev dogovarja o refinanciranju dolga. Njim in lastnikom obveznic družbe Sij skupaj dolguje okoli 300 milijonov evrov. Del tega sta tudi predvideno prestrukturiranje družbe in iskanje strateškega lastnika za podjetje.

    V težavah je sicer celotna evropska jeklarska industrija, za katero je evropska komisija sprejela Akcijski načrt za jeklo in kovine EU, ki med drugim vključuje tudi državne mehanizme za spodbujanje konkurenčnosti na področju zagotavljanja cenejše električne energije.

