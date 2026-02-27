Sij sklenil dogovor o refinanciranju dolga

Slovenska industrija jekla (Sij) je skupaj s svojimi odvisnimi in povezanimi družbami po dolgih pogajanjih s ključnimi bankami upnicami podpisala dolgoročno rešitev refinanciranja za približno 330 milijonov evrov bruto dolga. Ta vključuje bančna posojila, premostitveno financiranje in obveznice. »To za Skupino SIJ predstavlja pomemben korak pri krepitvi njene kapitalske strukture ter vodstvu omogoča, da se osredotoči na izvajanje poslovne transformacije,« pojasnjujejo v Siju.

Skupina Sij je dogovor o refinanciranju podpisala s konzorcijem devetih bank pod koordinacijo Nove Ljubljanske banke. Transakcija bo postala veljavna v prihodnjih tednih, in sicer po uspešni izpolnitvi odložnih pogojev, ki jih bo, kot zatrjujejo v družbi, Sij izpolnil. Dogovor družbam v skupini Sij prinaša stabilnejšo finančno strukturo z naborom finančnih pogojev, ki upoštevajo izzive, s katerimi se trenutno sooča evropska jeklarska industrija, podaljšan rok zapadlosti do 15. decembra 2028 ter izboljšan amortizacijski načrt in bolj prilagodljive obrestne pogoje, so sporočili iz jeklarske skupine.

Podaljšanje zapadlosti obveznic

Eden od pogojev za sklenitev dogovora je bilo podaljšanje zapadlosti obveznic SIJ8 in njihova zamenjava za obveznice SIJ9. Skupna nominalna vrednost obveznic je 41,1 milijona evrov in bi zapadle 2. 11. 2026. Ponudbo za zamenjavo SIJ8 za SIJ9 je v začetku februarja sprejela večina imetnikov obstoječih obveznic, katerih skupni nominalni znesek predstavlja 96,84 odstotka skupnega nominalnega zneska vseh obstoječih obveznic. Podaljšanje do 15. decembra 2028 bo začelo veljati ob sklenitvi celostne rešitve dolgoročnega refinanciranja.

»V času vztrajnih geopolitičnih in makroekonomskih izzivov je uspešen podpis dolgoročne rešitve refinanciranja pozitiven signal o nadaljnji podpori obstoječih bank skupini, ki je največji proizvajalec jekla v Sloveniji in eden največjih delodajalcev na Gorenjskem in Koroškem s 3600 zaposlenimi,« pravijo v Siju. Dodajajo, da bo skupina še naprej osredotočena na celovito poslovno prestrukturiranje, katere cilj je krepitev konkurenčnosti, izboljšanje operativne stabilnosti in krepitev dolgoročne vzdržnosti njenega poslovnega modela.

Iskanje strateškega lastnika

Kot smo poročali, je skupina vzporedno začela postopke za iskanje strateškega partnerja, ki bi lahko omogočil dostop do novih trgov ter zagotovil dodatne operativne in tehnološke sinergije v vse bolj konkurenčnem in volatilnem globalnem makroekonomskem okolju. »Nadaljnja podpora naših ključnih posojilodajalcev potrjuje njihovo zaupanje v skupino in njeno obstoječo strategijo ter nam omogoča, da učinkovito upravljamo aktualne tržne izzive, medtem ko se osredotočamo na poslovno transformacijo in iskanje strateškega partnerja,« je povedal član uprave, podpredsednik in izvršni direktor za finance Igor Malevanov. Sij je sicer v večinski lasti ruske družbe Dilon oziroma družine Zubitski in v četrtinski lasti države.

Iz NLB pa so sporočili, da že vrsto let in v različnih tržnih ciklih podpirajo Skupino Sij: »Današnji dogovor odraža naše prepričanje v njen dolgoročni potencial. S koordinacijo bank upnic in sklenitvijo dolgoročne rešitve refinanciranja, vzpostavljamo stabilen finančni okvir, ki Skupini Sij omogoča nadaljevanje strateške transformacije, ohranjanje njene vloge v slovenskem industrijskem prostoru ter dodatno krepitev njenega položaja na zahtevnih mednarodnih trgih.