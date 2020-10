Sij v novo izdajo obveznic

Skupina Sij pripravlja novo izdajo obveznic, katere namen je predvsem refinanciranje in razpršitev virov financiranja. Zaradi razmer na evropskem trgu jekla bo družba verjetno tudi prihodnje leto ustvarila izgubo, ob sicer stabilnem denarnem toku.Jeklar je že lani močno zmanjšal zadolženost, potem ko je prodal Perutnino Ptuj. Letos pa je skupini zapadla peta emisija obveznic, ki jo bo nadomestil z izdajo novih obveznic. Pogojev in vrednosti izdaje Sij še ni določil.Skupina Sij ocenjuje, da bodo prodajni prihodki letos dosegli okoli 692 milijonov evrov, kar je slabo desetino manj kot lani. To bi zadoščalo za 38,3 milijona evrov ...