    Novice

    Sij začenja iskati novega lastnika družbe

    Pri iskanju strateškega partnerja bo Siju svetovalo podjetje, ki je prodajalo NLB.
    Kot del paketa finančnega prestrukturiranja družbe prav te dni poteka glasovanje upnikov o podaljšanju zapadlosti obveznic Sij8. FOTO: Tomo Jeseničnik
    Galerija
    Kot del paketa finančnega prestrukturiranja družbe prav te dni poteka glasovanje upnikov o podaljšanju zapadlosti obveznic Sij8. FOTO: Tomo Jeseničnik
    Maja Grgič
    23. 1. 2026 | 11:20
    23. 1. 2026 | 11:39
    

    Skupina Sij je za zunanjega strateškega svetovalca pri preverjanju možnosti za vzpostavitev strateškega partnerstva angažirala priznano mednarodno svetovalno družbo Houlihan Lokey, so sporočili iz družbe. Kot smo že poročali, gre za svetovalno družbo, ki s slovenskimi podjetji že ima izkušnje, saj je leta 2015 svetovala pri privatizaciji NLB. Zamenjavo lastništva so zahtevale banke, ki so že ekonomske lastnice družbe.

    image_alt
    Sij korak bliže do reprograma dolga

    »Gre za aktivnost, ki je del širšega programa podjetja za ponovno vzpostavitev pozitivnega poslovanja in podporo nadaljnjemu razvoju. Poleg iskanja strateškega partnerja aktivnosti vključujejo še celovito rešitev refinanciranja in poslovno prestrukturiranje,« so navedli v Siju.

    Dodali so, da se je skupina Sij začela pripravljati na začetek iskanja strateškega partnerja, ki bi prinesel dodatne sinergije, omogočil dostop do novih trgov ter pospešil razvoj in konkurenčnost v vse bolj zahtevnem globalnem okolju. Kot je znano, je večinski, 72-odstotni lastnik Sija družba Dilon oziroma ruska družina Zubitski, četrtinska lastnica pa država.

    Slovenski državni holding ne razkriva, ali se bo država ob morebitni prodaji s svojim deležem pridružila, po naših neuradnih informacijah pa naj se, da s tem ne bi ovirala iskanja strateškega lastnika.

    Refinanciranje dolga

    Kot del paketa finančnega prestrukturiranja družbe prav te dni poteka glasovanje upnikov o podaljšanju zapadlosti obveznic Sij8 v nominalni vrednosti 41,1 milijona evrov. Te bi sicer zapadle 2. novembra letos, zdaj pa naj bi njihovo ročnost podaljšali do 15. decembra 2028.

    Gre za enega od pogojev, da bo skupina Sij lahko v nadaljevanju sklenila celostno dolgoročno rešitev o refinanciranju, o kateri se dogovarja z bankami upnicami. Skupina ima namreč poleg omenjenih obveznic še za dobrih 250 milijonov evrov posojil, skupaj torej okoli 300 milijonov evrov dolga.

    Naša največja jeklarska družba je zaradi razmer na trgu, pritiskov konkurence iz Azije, visokih cen električne energije in 50-odstotnih carin na uvoz jekla v ZDA že več kot leto dni v težkem položaju. V družbi pravijo, da so na področju poslovnega prestrukturiranja v aktivni fazi priprave načrta prestrukturiranja, ki naj bi bil zaključen in z deležniki usklajen konec marca letos, nato bo sledila implementacija.

    Po naših informacijah bo program poslovnega prestrukturiranja predvideval tudi odprodajo nepotrebnega premoženja. Za program bo odgovoren član uprave Kristijan Bauer, družbi pa naj bi pri tem pomagali tudi svetovalci iz družbe A.T. Kearney. Proces naj bi bil končan v letu ali dveh.

    Uprava Sija je od 1. decembra štiričlanska. Predsedniku Andreju Zubitskemu so se poleg Bauerja pridružili še Vjačeslav Korčagin in Igor Malevanov.

