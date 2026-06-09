Sij zmanjšuje število delavcev in išče strateškega partnerja

Skupina Sij je pred tremi tedni začela izvajati program prestrukturiranja, s katerim se odziva na spremenjene razmere v evropski jeklarski industriji in na lastne poslovne cilje, saj od leta 2022 posluje v oteženih okoliščinah. Preobrazba vključuje spremembo poslovnega modela, izboljšanje poslovne učinkovitosti, predvideva pa tudi zmanjšanje števila zaposlenih za 300 v Ljubljani, na Jesenicah in v Ravnah na Koroškem.

Program prestrukturiranja predvideva nov poslovni model, ki temelji na treh ključnih stebrih: novem poslovnem modelu, vitki organiziranosti in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. »Naš prvi cilj je izboljšanje denarnega toka, temu pa sledijo izboljšanje učinkovitosti poslovanja, ponovna vzpostavitev dobičkonosnosti in zagotovitev trdne podlage za prihodnost, vključno z iskanjem strateškega partnerja,« je povedal član uprave in izvršni direktor za prestrukturiranje v skupini Sij Kristijan Bauer.

Manj centralizacije

Kristijan Bauer skrbi za prestrukturiranje jeklarske družbe. Foto Sandi Fišer

Novi poslovni model naj bi prinesel manj centralizacije, posamezne družbe naj bi bile bolj vključene v verige vrednosti, na prodajni strani pa naj bi se bolj povezali s kupci. Za verige vrednosti bodo skrbele nosilne družbe Sij Acroni, Sij Metal Ravne in Sij Ravne Systems. Vsaka od njih bo usklajevala delovanje sodelujočih družb v verigi – od surovin in proizvodnje jekla do distribucije kupcem.

Prestrukturiranje bo terjalo tudi določeno racionalizacijo, kar pomeni zmanjšanje števil zaposlenih za približno 300 oziroma devet odstotkov vseh zaposlenih, predvsem na vodstvenih položajih in v režiji. V Siju pravijo, da bodo iskali možnosti upokojitev, mehkih načinov odpuščanj in omejena nadomeščanja, program presežnih delavcev pa ni predviden. Izboljšan finančni položaj ter krepitev odpornosti in konkurenčnosti naj bi omogočila ohranitev večine od trenutno 3500 delovnih mest v skupini, pravijo v Siju.

Dobra podlaga

Bauer meni, da ima Sij dobro podlago za dolgoročno konkurenčnost. »Skupina Sij vse ključne prednosti, da uspe: veliko metalurškega znanja, močno prisotnost na trgih in proizvode, ki odgovarjajo na to, kar Evropa danes potrebuje – vse bolj specializirana in zelena jekla,« pravi.

Bauer je pri tem izpostavil tudi produkte za obrambno in vesoljsko industrijo. Prav pri obrambni industriji ima Sij tradicionalno veliko znanja, vendar jim pri iskanju novih poslov določene težave povzroča rusko državljanstvo njihovega večinskega lastnika Andreja Zubitskega. Bauer upa, da bodo tudi kupci kmalu pripravljeni plačevati premium ceno za zeleno jeklo.

Bauer je dejal, da si želijo konkurenčnih pogojev poslovanja. Delno pri tem računajo na zaščitne ukrepe evropske komisije s carinami, ki so začeli veljati pred kratkim, še vedno pa je težava visoka cena elektrike. »Čakamo na pomoč države. Potrebujemo takšne cene elektrike, ko jih imajo jeklarji v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem,« je opozoril. Upa tudi na dobro sodelovanje z novo vlado. Država je sicer četrtinska lastnica Sija.

Prodaja deleža

Del prestrukturiranja je tudi iskanje strateškega lastnika, ki že poteka, več pa v Siju za zdaj ne morejo povedati. Kot je razumeti, se jim pri tem ne mudi, saj so z bankami pred kratkim sklenili reprogram dolga do leta 2028. Upajo tudi, da ne bodo potrebovali državne pomoči.

Skupina Sij je po nerevidiranih konsolidiranih rezultatih poslovanja v prvem četrtletju letos ustvarila 238 milijonov evrov prihodkov od prodaje in proizvedla 87.000 ton jekla. EBITDA je znašala sedem milijonov evrov, EBITDA marža pa 2,9 odstotka. Po daljšem obdobju upadanja kazalnikov so leta 2025 v skupini Sij zaznali prve znake zmernega izboljšanja trendov, čeprav, kot pravijo, razmere ostajajo zaostrene. Zadnja tri leta je družba imela izgubo.