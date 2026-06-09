  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Sij zmanjšuje število delavcev in išče strateškega partnerja

    V skupini Sij s prestrukturiranjem do manj centralizacije in vitkejše organizacije.
    V Siju računajo tudi na posle z obrambno in vesoljsko industrijo. Foto Igor Zaplatil
    Galerija
    V Siju računajo tudi na posle z obrambno in vesoljsko industrijo. Foto Igor Zaplatil
    Maja Grgič
    9. 6. 2026 | 13:45
    9. 6. 2026 | 14:23
    4:38
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Skupina Sij je pred tremi tedni začela izvajati program prestrukturiranja, s katerim se odziva na spremenjene razmere v evropski jeklarski industriji in na lastne poslovne cilje, saj od leta 2022 posluje v oteženih okoliščinah. Preobrazba vključuje spremembo poslovnega modela, izboljšanje poslovne učinkovitosti, predvideva pa tudi zmanjšanje števila zaposlenih za 300 v Ljubljani, na Jesenicah in v Ravnah na Koroškem.

    image_alt
    Po izgubi in padcu prihodkov Sija, prvi znaki okrevanja

    Program prestrukturiranja predvideva nov poslovni model, ki temelji na treh ključnih stebrih: novem poslovnem modelu, vitki organiziranosti in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. »Naš prvi cilj je izboljšanje denarnega toka, temu pa sledijo izboljšanje učinkovitosti poslovanja, ponovna vzpostavitev dobičkonosnosti in zagotovitev trdne podlage za prihodnost, vključno z iskanjem strateškega partnerja,« je povedal član uprave in izvršni direktor za prestrukturiranje v skupini Sij Kristijan Bauer.

    Manj centralizacije

    Kristijan Bauer skrbi za prestrukturiranje jeklarske družbe. Foto Sandi Fišer
    Kristijan Bauer skrbi za prestrukturiranje jeklarske družbe. Foto Sandi Fišer

    Novi poslovni model naj bi prinesel manj centralizacije, posamezne družbe naj bi bile bolj vključene v verige vrednosti, na prodajni strani pa naj bi se bolj povezali s kupci. Za verige vrednosti bodo skrbele nosilne družbe Sij Acroni, Sij Metal Ravne in Sij Ravne Systems. Vsaka od njih bo usklajevala delovanje sodelujočih družb v verigi – od surovin in proizvodnje jekla do distribucije kupcem.

    Prestrukturiranje bo terjalo tudi določeno racionalizacijo, kar pomeni zmanjšanje števil zaposlenih za približno 300 oziroma devet odstotkov vseh zaposlenih, predvsem na vodstvenih položajih in v režiji. V Siju pravijo, da bodo iskali možnosti upokojitev, mehkih načinov odpuščanj in omejena nadomeščanja, program presežnih delavcev pa ni predviden. Izboljšan finančni položaj ter krepitev odpornosti in konkurenčnosti naj bi omogočila ohranitev večine od trenutno 3500 delovnih mest v skupini, pravijo v Siju.

    Dobra podlaga

    Bauer meni, da ima Sij dobro podlago za dolgoročno konkurenčnost. »Skupina Sij vse ključne prednosti, da uspe: veliko metalurškega znanja, močno prisotnost na trgih in proizvode, ki odgovarjajo na to, kar Evropa danes potrebuje – vse bolj specializirana in zelena jekla,« pravi.

    Bauer je pri tem izpostavil tudi produkte za obrambno in vesoljsko industrijo. Prav pri obrambni industriji ima Sij tradicionalno veliko znanja, vendar jim pri iskanju novih poslov določene težave povzroča rusko državljanstvo njihovega večinskega lastnika Andreja Zubitskega. Bauer upa, da bodo tudi kupci kmalu pripravljeni plačevati premium ceno za zeleno jeklo.

    Bauer je dejal, da si želijo konkurenčnih pogojev poslovanja. Delno pri tem računajo na zaščitne ukrepe evropske komisije s carinami, ki so začeli veljati pred kratkim, še vedno pa je težava visoka cena elektrike. »Čakamo na pomoč države. Potrebujemo takšne cene elektrike, ko jih imajo jeklarji v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem,« je opozoril. Upa tudi na dobro sodelovanje z novo vlado. Država je sicer četrtinska lastnica Sija.

    Prodaja deleža

    Del prestrukturiranja je tudi iskanje strateškega lastnika, ki že poteka, več pa v Siju za zdaj ne morejo povedati. Kot je razumeti, se jim pri tem ne mudi, saj so z bankami pred kratkim sklenili reprogram dolga do leta 2028. Upajo tudi, da ne bodo potrebovali državne pomoči.

    Skupina Sij je po nerevidiranih konsolidiranih rezultatih poslovanja v prvem četrtletju letos ustvarila 238 milijonov evrov prihodkov od prodaje in proizvedla 87.000 ton jekla. EBITDA je znašala sedem milijonov evrov, EBITDA marža pa 2,9 odstotka. Po daljšem obdobju upadanja kazalnikov so leta 2025 v skupini Sij zaznali prve znake zmernega izboljšanja trendov, čeprav, kot pravijo, razmere ostajajo zaostrene. Zadnja tri leta je družba imela izgubo. 

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Azijski delavci osvajajo Slovenijo

    V strukturi tujcev na trgu dela so opazne spremembe. Za delavce ponekod cele vasi zbirajo denar za pot v Slovenijo.
    Maja Grgič 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Najdražja drva

    Ko ga je oče že razžagal na metre, je videl njegovo valovito strukturo, s pomočjo bratov pa ugotovil, da gre res za javor rebraš. A bilo je že prepozno.
    Beti Burger 9. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Koncert žvižgov za Trumpa je velikana privabil iz sence

    Košarkarji San Antonia so dobili tretjo tekmo finala in znižali zaostanek proti New York Knicks na 1:2. Žvižgi za Donalda Trumpa, domači so igrali v krču.
    Nejc Grilc 9. 6. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

    Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    9. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Največja podjetniška prednost ni več denar

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več

    Več iz teme

    Skupina Sijprestrukturiranjeodpuščanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    PremiumVideo
    Šport  |  Nogomet
    Prva favoritinja

    Furija kot v Južni Afriki, za naslov na Barcelonin pogon

    Španija je prva favoritinja za naslov svetovnega prvaka v nogometu. Znova največ z igralci Barcelone in prvič brez Realovih.
    Gorazd Nejedly 9. 6. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delničarji

    Elektropodjetja delijo dividende

    Dividenda Elektra Ljubljana bo 0,12 evra na delnico, dividenda Elektra Gorenjske pa 0,25 evra na delnico.
    9. 6. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Renate Reinsve in poletje, ki bo pretreslo Hollywood

    Kaj se dogaja z velikimi spektakli in zakaj neodvisne grozljivke navdušujejo gledalce?
    9. 6. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Sin Miuccie Prada pomaga obleči astronavte za vrnitev na Luno

    Nazaj na Luno v modnem slogu. Astronavti bodo obleke nosili pod skafandri.
    9. 6. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sporočilne broške

    Iranci dopotovali v Mehiko in takoj izzvali Trumpa

    Iranska nogometna reprezentanca je ob prihodu v Mehiko na Svetovno prvenstvo 2026 na oblekah nosila broške s številko 168.
    9. 6. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Renate Reinsve in poletje, ki bo pretreslo Hollywood

    Kaj se dogaja z velikimi spektakli in zakaj neodvisne grozljivke navdušujejo gledalce?
    9. 6. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Sin Miuccie Prada pomaga obleči astronavte za vrnitev na Luno

    Nazaj na Luno v modnem slogu. Astronavti bodo obleke nosili pod skafandri.
    9. 6. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sporočilne broške

    Iranci dopotovali v Mehiko in takoj izzvali Trumpa

    Iranska nogometna reprezentanca je ob prihodu v Mehiko na Svetovno prvenstvo 2026 na oblekah nosila broške s številko 168.
    9. 6. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    8. 6. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lovite signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo