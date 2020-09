Simčič najboljši tuji vinar po izboru časopisa Il Corriere della sera

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Eden osrednjih italijanskih medijev Il Corriere della sera danes predstavlja nov vodnik I 100 migliori vini e vignaioli d’Italia edizione 2021 oziroma 100 najboljših vin in vinarjev Italije za leto 2021, ob katerem napovedujejo tudi podelitev nagrad.Znano je že, kdo je milanski medij najbolj prepričal v kategoriji tujih vinarjev. Sloveneciz Goriških brd, ki bo to priznanje dodal k mnogim že doseženim.Že eden najbolj znanih italijanskih vinskih kritikovje, denimo, predlanskim v športnem časniku Gazzetta dello Sport med 50 najboljših vin na svetu na prvo mesto uvrstil njegovo rebulo Opoka letnik 2016.Nagrad, ki jih bo danes podelil Il Corriere della sera, ni prav veliko. Podelijo le še nacionalne nagrade za vinarja in vinarko leta, za zelenega vinarja in za mlade vinarje. Omenjeni novi vodnik pa bo v trafikah dostopen jutri.