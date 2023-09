Simpsonovi, Tanya Golesic in Volk z Wall Streeta na Weekendu.16

Dvorane, polne do zadnjega kotička, karizmatični predavatelji in panelisti iz petnajstih držav ter navdušenci nad Weekend vzdušjem in izbranim festivalskim programom so zaznamovali vikend v Rovinju ter 16. izvedbo Weekend Media Festivala, ki ga je podprla skupina Adris kot generalni sponzor. Razprave o kreativnem poslovanju, medijih, umetni inteligenci, marketingu in družbenih omrežjih so potekale v prostorih stare Tobačne tovarne, kjer so obiskovalci iskali odgovore na aktualna vprašanja in trende sodobnega poslovanja.

Jordan Belfort, znan kot originalni Volk z Wall Streeta, je preko video povezave iz Miamija delil svoje poglede na prodajo in sprejemanje napak v poslu. »Uspeh se začne v glavi. Ključno je, kako obvladujemo svoja čustva in kako si prizadevamo biti najboljša različica sebe,« je poudaril Belfort. Vojni fotograf Jan Grarup je predstavil svoje desetletne izkušnje iz vojnih območij in območij naravnih katastrof. Grarup je poudaril moč fotoreporterstva kot orodja za prenos dramatičnih zgodb svetu.

Tanya Golesic, priznana figura v svetu luksuzne mode, je v pogovoru z Jeleno Veljača razkrila izzive na svoji poslovni poti in kako ustvariti luksuzno modno znamko v dinamičnem svetu. »Če se ne prilagajate spremembam, modna industrija ni za vas,« je poudarila Golesic.

Aljoša Bagola, nekdanji kreativni direktor in strokovnjak za osebni razvoj, je opozoril na tehnološko odvisnost in vprašanje, ali moramo biti vedno dosegljivi na mobilnih napravah.

Vikend prinaša sveže teme in nadaljuje v duhu vrhunskega vzdušja

Sobota se je odprla s poudarkom na FINTECH-u na panelu "FINTECH - Prihodnost bančništva". Med gosti so bili Maximilian Tayenthal, podpredsednik uprave in operativni direktor N26 AG, Hrvoje Ćosić, predsednik uprave Aircash, in Boris Vujčić, guverner Hrvaške narodne banke. Pod vodstvom dekana ZŠEM, Mate Njavre, so razpravljali o prihodnosti digitalnega denarja. "Bančništvo se nedvomno seli v digitalno dobo; od offline do online in naprej na pametne telefone. Pričakujmo zanimive spremembe v prihodnosti," je poudaril Tayenthal.

Dekan ZŠEM bo gostil tudi pogovor s Kishorejem Mahbubanijem, nekdanjim predsednikom Varnostnega sveta ZN, kjer bodo osvetlili ključna vprašanja sodobne družbe, kot so vojna v Ukrajini, podnebne spremembe in tehnološki premiki.

V ospredju bodo tudi prihajajoče evropske volitve. Jaume Duch Guillot, tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta, bo vodil panel "Ne scrollaj", kjer bodo osvetlili geopolitično sliko prihajajočega leta in poudarili pomen mladih volivcev.

Sobotni program bo obogaten z medijskimi paneli. Na enem izmed njih, z naslovom "Nekaj starega, nekaj novega", bodo strokovnjaki razpravljali o prehodu s televizije na družbena omrežja. Aleksandar Stanković bo predstavil svojo knjigo "Depra" in delil osebno izkušnjo z boleznijo, s katero živi že več kot desetletje.

Panel "Odprto o AI" bo združil vodilne strokovnjake za umetno inteligenco. Boris Jokić bo v panelu "Bo kmalu konec sveta" razpravljal o vplivu umetne inteligence in TikToka na mladost in izobraževanje.

Sobota prinaša dozo smeha z najboljšimi regionalnimi stand-up komiki, kot so Goran Vinčić, Tin Vodopivec, Peđa Bajović in priljubljeni novinar ter voditelj Zoran Kesić, ki bo vodil panel "Kaj je tu smešno?". Regionalne teme bodo osvetlili tudi udeleženci panela "Trap od Vardara do Triglava", kjer bodo razpravljali o fenomenu trap glasbe, ki je pridobil mesto med najbolj poslušanimi glasbenimi žanri na svetu in v naši regiji. Medtem ko bo panel z naslovom "2024 - leto športa" osvetlil prihajajoče športne dogodke, bo občinstvo v Rovinju gotovo nasmejalo nekaj spodrsljajev gostov, kot so Hrvoje Bujas, predsednik UGP, Joško Lokas, voditelj in producent na HRT, Nikola Dujmović, ustanovitelj in direktor podjetja Span, ter Hrvoje Ćosić, direktor Aircasha. Vse skupaj bo potekalo v okviru panela "Pušiona 2.0", kjer bodo gostje delili svoje manj uspešne zgodbe.

Sobotni večer bo postregel z odlično atmosfero, tokrat v družbi nizozemsko-novozelandske glasbene senzacije, skupine My Baby, ki že dolgo osvaja srca regionalne publike s svojimi nastopi. Za zabavo do zgodnjih jutranjih ur bodo poskrbeli DJ Medo in Turk, Zembo Latifa ter posebni gost iz RNB Confusion, ki letos praznuje 20 let odličnih zabav.

