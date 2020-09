Sindikat delavcev v trgovini s peticijo za nedeljsko zaprtje trgovin

Po prvotnem predlogu bi lahko ob nedeljah ostale odprte manjše trgovine. FOTO: Jure Eržen/Delo



Premajhni kolektivi, preveč dela

Ob nedeljah bi morali delati lastniki trgovin. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V sindikatu delavcev trgovine (SDTS) opozarjajo, da bo državni zbor 21. septembra odločal o zaprtju trgovin, zato je SDTS pripravil peticijo in že začel zbirati podpise med delavkami in delavci v dejavnosti trgovine v podporo zaprtja trgovin ob nedeljah.Sindikat delavcev trgovine Slovenije tako nadaljuje prizadevanja za sprejetje predloga zakona , katerega cilj je dolgoročno in zakonsko zaprtje trgovin ob nedeljah v obliki, kakršna je bila dogovorjena na seji odbora DZ za gospodarstvo 15. julija letos.»Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je na poziv vlade kot socialni partner poskušal z delodajalci v zadnjih mesecih poiskati ustrezno rešitev, a so bile prejete ponudbe za delavce in delavke v trgovini nesprejemljive,« poudarja, generalni sekretar SDST.»S podpisi zahtevamo od poslank in poslancev, da upoštevajo voljo delavstva, torej tistih, ki jih ta zakon najbolj zadeva. Obenem tudi sporočamo, da bomo, če zakon ne bo sprejet v takšni obliki, nadaljevali aktivnosti, dokler trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo zaprte. Ne bomo se ustavili: poleg prostih nedelj in praznikov že vseskozi zahtevamo tudi višje plače, manjše obremenitve obstoječih delavcev v posameznih poslovalnicah in večje število zaposlenih pri posameznem trgovskem podjetju. Prizadevamo si za spremembe, ki bodo v dobro zaposlenih, s ciljem, da bo v prihodnje pomemben delavec, in ne le dobiček,« dodaja Rožič.S peticijo želijo v SDTS opolnomočiti tiste, ki jih nedeljsko delo v trgovinah najbolj zadeva. Delavci in delavke imajo tako možnost, da neposredno izrazijo podporo in se priključijo prizadevanjem, da trgovine ob nedeljah zaprejo. To pa je sočasno tudipriložnost, da se poudarijo (pre)nizke plače zaposlenih v trgovini, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam in ki v posameznih poslovalnicah pogosto delajo v premajhnih, okrnjenih kolektivih.Z obstoječim kadrom ni mogoče planirati in izvajati delovnega časa v okviru 40 ur na teden, poudarjajo številni delavci in delavke v trgovini, kar še dodatno poudarja vrednost peticije, ki sporoča, da »skupaj zmoremo doseči spremembe in udejanjiti referendumsko voljo ljudstva, ki so jo Slovenci izkazali že leta 2003, ko so glasovali za zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih«.