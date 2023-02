Sindikat v Savi Turizmu napoveduje stavko

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma še vedno nasprotujejo prezaposlitvi (outsourcing) sobaric iz Save Turizma oziroma Hotelov Bernardin na zunanjega izvajalca Aktivo čiščenje. Na to so včeraj opozorili tudi ministra za delo Luko Meseca in vodstvo inšpektorata za delo, za to so pripravljeni tudi stavkati.

»S tem, ko je Sava Turizem prezaposlila sobarice v Hotelih Bernardin in predala storitev čiščenja dvema zunanjima izvajalcema, kar ni bila praksa nikoli doslej, je oslabila tudi našo sindikalno organiziranost! Med prezaposlenimi delavci je namreč tudi predsednica sindikata in članica Sveta delavcev v Savi Turizem, ki ji je zaradi tega onemogočeno nadaljnje sindikalno delovanje in delovanje v svetu delavcev Save Turizem,« opozarjajo v sindikatu, kjer so pričakovali več pozitivnega odziva Slovenskega državnega holdinga in predstavnikov vlade.

Kot navajajo, so se 10. februarja sestali z upravo Save Turizma, vodstvom Aktiva čiščenje, sindikatom in svetom delavcev Save Turizem. A čeprav je bil sestanek obravnavan kot interne narave, je Sava Turizem še isti dan o tem poslala izjavi medijem.

V sindikatu navajajo, da je kljub nasprotovanju vodstvo Save Turizem na posvetu sindikat seznanilo, da prezaposlitve delavk niti sindikat niti svet delavcev ne bo preprečil ter da bodo v primeru stavke zahtevali sodni preizkus zakonitosti stavke. »V sindikatu bomo še naprej vztrajali, da tam, kjer obstaja redna potreba po rednih zaposlitvah, ne bi smelo prihajati do škodljivega poslovnega modela, kamor se uvršča outsourcing, in da vlada izpolni zavezo, ki so jo zapisali v koalicijsko pogodbo za odpravo prekarnega dela in outsourcinga v javnem sektorju. In mi dodajamo, tudi v družbah, kjer je država lastnik,« so sporočili.

Sava zavrača očitke

Iz Save Turizma so ta mesec ponovno sporočili, da tako kot veliko hotelskih verig uporabljajo sistem prezaposlovanja za različne procese. »S poslovno odločitvijo za razširitev outsourcinga čiščenja še na preostalih deset odstotkov nastanitvenih enot, ki se nahajajo na obali, smo v družbi Sava Turizem še bolj optimizirali procese v družbi in dvignili kakovost storitve,« so takrat pojasnili v družbi. Po njihovih navedbah je nov delodajalec, Aktiva čiščenje, vsem prezaposlenim sobaricam zagotovil za nekaj več kot 18 odstotkov višje plače, kot so jih prejemale v družbi Sava Turizem. Dodali so, da so prevzetim zaposlenim zagotovili, da se lahko vrnejo nazaj k nam, tudi če prenehajo sodelovati z Aktivo, prav tako lahko Sava Turizem predčasno prekinite pogodbe, v primeru, da jim tržne razmere omogočijo insourcing.

A kot smo že opozorili v Delu, podjetij Samsic storitve in Aktiva čiščenje, s katerima Sava Turizem sodeluje, obravnava tudi inšpektorat za delo.