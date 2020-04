Sindikati in občina na nogah zaradi odpuščanj v Gorenju

Lokalna skupnost proti odpuščanju

Ljubljana – »V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikatu elektro in kovinske industrije (SKEI) smo osupli in ogorčeni nad včerajšnjo novico o odpuščanju več kot 2000 delavcev v skupini Hisense Gorenje ,« so se na dogajanje v velenjskem proizvajalcu bele tehnike odzvali v obeh sindikatih.Opozorili so, da tako kot lansko leto, tik pred praznikom dela, 1. majem, vodstvo podjetja na mizo nosi načrte odpuščanja: »Številke so vsakič večje, odgovori pa vsakič slabši oziroma jih sploh več ni,« so bili kritični.Gorenje je v okviru reorganizacije poslovnega dela že lani odslovilo 270 delavcev, letos pa v predvideni reorganizaciji proizvodnega dela in režijskih poslovnih služb še okoli 300 zaposlenih, zdaj se zaradi zmanjšanja naročil zaradi pandemije koronavirusa napovedujejo nova odpuščanja: kar tisoč ljudi naj bi delo izgubilo v Velenju.»Zahtevamo, da se vodstvo podjetja nemudoma odzove z natančnimi pojasnili javnosti in delavcem, na podlagi katerih podatkov in projekcij je nastal zadnji program, kaj je posledica zgodovine poslovanja in kaj virusa, kakšni načini odpuščanja delavcev se predvidevajo in kje, kdaj bodo izpeljali dokončno reorganizacijo in postavili novo halo v Velenju in kako bodo poskrbeli za delavce, ki jih nameravajo odpustiti,« je sporočila predsednica obeh sindikatovPodžupanje neuradno vest, da naj bi v Gorenju odpustili tisoč zaposlenih, izvedel med postavljanjem mlaja, simbolom delavskih pravic: »Takšna odločitev je nedopustna, saj bo, če bo izvedena tako, kot naj bi bila načrtovana, povzročila pravo socialno bombo v Velenju. Prav zaradi odpravljanja negativnih posledic koronavirusa je država sprejela ukrepe za pomoč gospodarstvu. In če te spodbude niso dovolj učinkovite za največjega slovenskega izvoznika, ki zaposluje več tisoč ljudi, se nam obeta propad gospodarstva na globalni ravni. Kot lokalna skupnost bomo odpuščanju v Gorenju ostro nasprotovali, ne nazadnje imamo nemalo obljub o novih delovnih mestih in novi tovarni s strani novega vodstva Gorenja. Nastopili bomo z vsemi ukrepi, ki jih imamo na voljo, tudi najbolj drastičnimi.« Več bo znanega popoldne, saj se bo Dermol še danes sestal s predstavniki zaposlenih, napovedal pa je tudi razgovor z vodstvom podjetja.