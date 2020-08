Sinergije iščejo z večmilijonsko svetovalno pogodbo

Pošta Slovenije, ki je lani postala večinska lastnica Intereurope, je podpisala svetovalno pogodbo z A.T. Kearney, v vrednosti 3,2 milijona evrov, za pomoč pri integraciji logistične dejavnosti, s katero se ukvarjata obe družbi. Do zdaj so svetovalni družbi izplačali že več kot milijon evrov. Na Pošti pojasnjujejo, da gre za neobhoden korak na poti uspešnega prevzema, ki zahteva veliko specifičnega znanja.Na Pošti poudarjajo, da je A.T. Kearney del mreže svetovno znane korporacije, njihovi strokovnjaki pa jih lahko podpirajo pri projektu integracije z Intereuropo oziroma njihovo logistično dejavnostjo. Teh znanj, kot povedo, z ...