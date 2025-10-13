  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    FOTO: SPIRIT Slovenija
    FOTO: SPIRIT Slovenija
    Promo Delo
    13. 10. 2025 | 15:51
    13. 10. 2025 | 15:52
    3:12
    Slovenska poslovna točka (sistem SPOT) s celovito in brezplačno ponudbo podpornih storitev države deluje na štirih ravneh in pri tem učinkovito združuje institucije, ki ponujajo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem ter drugim poslovnim subjektom.

    Portal SPOT letos zaznamuje 20-letnico delovanja ter ostaja osrednji vir informacij in elektronskih storitev za poenostavljeno poslovanje slovenskih podjetnikov. V tem času je postal celovito orodje domačega poslovnega okolja, saj spodbuja razvoj podjetništva, omogoča lažji začetek poslovanja, zagotavlja preglednost postopkov in bistveno prispeva k digitalni preobrazbi vseh vključenih deležnikov.

    FOTO: MDP
    FOTO: MDP

    Portal SPOT – Slovenska poslovna točka je postal nepogrešljivo orodje v vsakdanjem poslovanju. V dveh desetletjih so se številni postopki popolnoma digitalizirali ter znatno prihranili čas in preusmerili prioritete podjetnikov.

    SPOT Registracija, druga raven sistema, je vseslovenska mreža več kot 100 fizičnih registracijskih točk za brezplačno podporo poslovnim subjektom. Uporabniki lahko na točkah ob pomoči referenta opravljajo vse postopke v okviru portala SPOT, pri čemer brezplačno prejmejo usmeritve pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih.

    Tretja raven sistema SPOT je 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, na katerih Javna agencija SPIRIT Slovenija s svojimi podjetniškimi svetovalci in mentorji zagotavlja širok obseg brezplačnih podpornih storitev in strokovno pomoč na različnih področjih oziroma v vseh fazah razvoja podjetništva. Uporabnik tako na eni točki, ob drugih predhodno navedenih storitvah, pridobi tudi ključne podjetniške informacije in podporno okolje za svoj posel.

    FOTO: SPIRIT Slovenija
    FOTO: SPIRIT Slovenija

    Četrta raven sistema SPOT je nacionalna slovenska poslovna točka SPOT Global +, ki pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija zagotavlja najnaprednejše storitve za domače izvoznike in tuje investitorje. Z raznolikimi in brezplačnimi storitvami prispeva k povečani učinkovitosti podpornega okolja, spodbuja vzpostavitev in delovanje podjetij ter povečuje mednarodno konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij.

    Po prepričanju Evropske komisije »SPOT Global + pod okriljem SPIRIT Slovenija uspešno izkorišča evropska sredstva za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri vstopu na tuje trge. Sistem ponuja brezplačne storitve, svetovanje in povezave z mednarodnimi partnerji – kar podjetjem omogoča večjo konkurenčnost na evropskem trgu.«

    Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

    Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija.

    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    sistem SPOTSPOT SvetovanjeJavna agencija SPIRIT Slovenijapodjetniška pot
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Poročila s fronte niso optimistična

    Branilcem grozi, da jih bodo pri Pokrovsku stisnili v obroč.
    Boris Čibej 13. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Ogrevanje

    S kurilno sezono se zrak poslabša, težava je kurjenje lesa

    Les je obnovljivo gorivo in strateški vir, a treba bo doseči cilje nove direktive o kakovosti zraka.
    Borut Tavčar 13. 10. 2025 | 17:26
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Francija

    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Francija

    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več

