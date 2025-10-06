Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

Slovenska poslovna točka (sistem SPOT) na štirih ravneh ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev države za poslovne subjekte ter pod svojo znamko združuje institucije, ki ponujajo pomoč, informiranje in svetovanje v vseh fazah podjetništva.

Portal SPOT letos zaznamuje 20-letnico delovanja ter ostaja osrednji vir informacij in elektronskih storitev za čim bolj poenostavljeno poslovanje slovenskih podjetnikov. V dveh desetletjih obstoja je postal celovito orodje slovenskega poslovnega okolja, saj spodbuja razvoj podjetništva, omogoča lažji začetek poslovanja, zagotavlja preglednost postopkov in pomembno prispeva k digitalni preobrazbi vseh vključenih deležnikov. Z digitalizacijo postopkov se je podjetnikom čas za birokracijo zmanjšal tudi do 80 %.

FOTO: MDP

Druga raven sistema je SPOT Registracija, vseslovenska mreža več kot 100 fizičnih registracijskih točk za brezplačno podporo poslovnim subjektom. Uporabniki lahko na teh točkah ob pomoči referenta opravljajo številne postopke v okviru portala SPOT, pri čemer prejmejo tudi jasne usmeritve za vse z državo povezane postopke.

Javna agencija SPIRIT Slovenija na 12 regijskih točkah SPOT Svetovanje poleg vseh navedenih storitev zagotavlja tudi brezplačno osnovno podjetniško svetovanje in mentoriranje, ozavešča o državnih spodbudah in razpisih ter organizira številne dogodke in usposabljanja. Tako lahko uporabnik na enem mestu pridobi celovito podporo za svojo podjetniško dejavnost.

FOTO: SPIRIT Slovenija

Četrta raven sistema SPOT je nacionalna slovenska poslovna točka SPOT Global +, ki pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija zagotavlja obogaten nabor storitev za spodbujanje domačega podjetništva, tujih investicij in internacionalizacije. SPIRIT Slovenija je tako enotna točka za domače izvoznike in tuje investitorje, z raznolikimi in brezplačnimi podpornimi storitvami na enem mestu.

Po prepričanju Evropske komisije »SPOT Global + pod okriljem SPIRIT Slovenija uspešno izkorišča evropska sredstva za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri vstopu na tuje trge. Sistem ponuja brezplačne storitve, svetovanje in povezave z mednarodnimi partnerji – kar podjetjem omogoča večjo konkurenčnost na evropskem trgu.«

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

