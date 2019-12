SKB uradno v rokah OTP

»OTP banka je danes uradno razglasila zaključek postopka nakupa 99,73 odstotnega deleža SKB banke Ljubljana in 100 deležev deležev družb SKB Leasing in SKB Leasing Select,« ki so bili do sedaj v lasti Skupine Societe Generale, so sporočili iz OTP.S pristopom Slovenije je Skupina OTP, s sedežem na Madžarskem, kjer je tudi registrirana, trenutno prisotna v 12 državah regije: na Madžarskem, v Sloveniji, Bolgariji, Hrvaški, Srbiji, Romuniji, Rusiji, Ukrajini, na Slovaškem, v Črni gori, Albaniji inMoldaviji.OTP Banka, članica Skupine OTP, je največja komercialna banka na Madžarskem z 28 odstotnim tržnim deležem. Ohranja vodilno pozicijo ne le na Madžarskem, ampak tudi v Bolgariji in Črni gori. Kotira na budimpeški borzi (Budapest Stock Exchange), z raznoliko strukturo delničarjev in s tržno kapitalizacijo približno 12 milijard evrov. SKB banko bosta vodili dve izkušeni slovenski managerki,, na mestu novo imenovane glavne izvršne direktorice in, ki ostaja namestnica glavne izvršne direktorice.