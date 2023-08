Sklad ETF za investicijsko izpostavljenost umetni inteligenci

Eden izmed skladov ETF (exchange-traded fund – indeksni sklad), ki znajo biti zanimivi v letošnjem letu, je ETF, ki sledi indeksu S&P Semiconductor Select Industry indeks. Ta trguje pod trgovalno kratico XSD in ponuja investicijsko izpostavljenost podjetjem v sektorjih, ki proizvajajo in preskrbujejo trg s polprevodniki, ki so ključni del sodobnega računalništva.

Skladi ETF se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da imajo dodobra nižje stroške upravljanja in zato tudi nižje provizije, ob tipično boljših donosih. Skladi ETF so ponavadi tudi likvidnejši kot vzajemni skladi, kupuje oziroma trguje pa se z njimi prek trgovalnega računa, ki ga imajo fizične ali pravne osebe odprtega pri borznoposredniških hišah ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jo prav tako ponujajo borznoposredniške hiše.

Polprevodniški čipi so bistvo številnih naprav, na katere se zanašamo zdaj, vključno s pametnimi telefoni, kalkulatorji, računalniki in še veliko več. Ker se tehnologija še naprej izboljšuje in širi, bodo ti čipi nujni pri večjem številu novih in starih naprav, čemur pravimo internet stvari (IoT – Internet of Things).

Osredotočeni na ameriška podjetja

Investicija v AMD ali Intel?

Sklad XSD ETF se v celoti osredotoča na podjetja iz ZDA, ki vlagateljem ponujajo koncentrirano izpostavljenost ameriški polprevodniški industriji. Glede na geopolitična trenja je osredotočenost na trg ZDA, kar se polprevodnikov tiče, primerna. V tem skladu ETF je prisotna dostojna raven diverzifikacije, saj skupaj vsebuje skoraj 40 vrednostnih papirjev. Vlagatelje je treba opozoriti, da ta sklad namenja večino svojih sredstev podjetjem z manjšo in srednjo kapitalizacijo, kar pomeni, da je lahko bolj nestanoviten v primerjavi s tradicionalnim skladom ETF, ki vlaga v podjetja z izključno visoko kapitalizacijo, po drugi strani pa mu prav to dejstvo omogoča konkretnejšo rast in je primeren za tiste investitorje, ki si želijo izpostavljenost izključno ameriški polprevodniški industriji, na kateri bo osnovan internet stvari in napredek na področju umetne inteligence.

Ob vprašanju investicije ali v AMD ali v Intel je lahko odgovor XSD ETF. Sklad ima namreč precej enakomerno razporejene teže podjetij, v katere investira. V njem najdemo všečno kompozicijo določenih podjetij, ki bo v prihodnje pisala zgodbo umetne inteligence, med katera sodijo podjetja, kot so Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm, Intel, Texas instruments, NVIDIA in drugi. To je le nekaj podjetij iz omenjenega ETF, da pa se ne stavi le na eno ali drugo podjetje –, torej da bi se izognili tveganjem, ki izvirajo iz posameznih podjetij –, je najbolje investirati v sklad, v katerem so želena podjetja vsebovana po primernih težah.