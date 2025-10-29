Jože Anderlič prodal še poslovni del Schellenburga

Alternativni investicijski sklad Generali Adriatic Value Fund II, specialni investicijski sklad je od družbe Reitenburg objekt kupil poslovni del stavbe Schellenburg v središču Ljubljane, sporočajo iz Generali Investments. Transakcija bo zaključena ob pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj, sporočajo iz Generali Investments. Na prodajni strani sta podporo prodajalcu tekom transakcije zagotavljala Ilirika kot finančni svetovalec in Odvetniška pisarna Čad kot pravni svetovalec.

To bo prva nepremična, ki jo bo kupil omenjeni sklad. Pogajanj za nakup so se sicer začela že sredi leta. Vrednosti transakcije pa prodajalec in kupec nista razkrila. Poslovna stavba Schellenburg se nahaja ob Celovški cesti v središču Ljubljane, na območju nekdanjega Kolizeja. Palača Schellenburg ima poslovni in stanovanjski del. Zadnjega sestavljajo prestižna stanovanja, ki so že bila prodana zasebnim kupcem. Lastnik projektne družbe Reitenburg je avstrijski Reitenburg GMBH v ozadju katere pa je poslovnež Jože Anderlič.

Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave Generali Investments je ob sklenitvi pogodbe poudarila: »Veseli smo, da smo podpisali pogodbo za prvi nakup komercialne nepremičnine za naš novi nepremičninski sklad Generali Adriatic Value Fund II in s tem nadaljujemo uspešno zgodbo alternativnih nepremičninskih skladov. To je prva pridobitev v širšem portfelju podobnih naložb v regiji, ki vlagateljem v sklad obeta stabilne donose v prihodnosti.«

Igor Štemberger, lastnik ilirike: »To je bil naš prvi posel, ko smo soedlovali pri iskanju kupca za del tega prestižnega objekta v centru Ljubljane. Zelo smo ponosni, da je uspešno zaključen.«

Alternativni investicijski sklad Generali Adriatic Value Fund II ima ciljno vrednost sredstev med 80 in 100 milijonov evrov, je razvidno iz spletne strani. Zbrana sredstva pa naj bi investiral v poslovne, trgovske, logistične in nočitvene nepremičnine v Sloveniji in Hrvaški. V sklad je zaradi naložbene politike namenjen institucionalnim in profesionalnim vlagateljem.