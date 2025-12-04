  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Drugi tir Divača–Koper: nova proga, star sistem napajanja

    Direkcija za infrastrukturo je objavila že tri javna naročila za izdelavo te študije, vendar ni bilo mogoče izbrati ustreznega ponudnika.
    Tudi drugi tir med Divačo in Koprom bodo napajali enosmerno. FOTO: Uroš Hočevar
    Galerija
    Tudi drugi tir med Divačo in Koprom bodo napajali enosmerno. FOTO: Uroš Hočevar
    Borut Tavčar
    4. 12. 2025 | 15:45
    4. 12. 2025 | 16:36
    5:14
    A+A-

    Aprila so na Direkciji za infrastrukturo (DRSI) zagotovili, da skupaj z Elesom in Slovenskimi železnicami (SŽ) pripravljajo razpisno dokumentacijo za študijo, v kateri bi opredelili upravičenost prehoda iz enosmernega napajanja vlakov v izmenično. Hitri vlaki v soseščini uporabljajo izmenično napetost, ki omogoča tudi bistveno večje moči, pri enosmernem napajanju pa je to omejeno. A študija o tem po devetih mesecih še ne nastaja.

    »Trenutno je razpisna dokumentacija, s katero bo konzorcij naročnikov (DRSI, SŽ infrastruktura in Eles) iskal izvajalca za pripravo študije, v zaključni fazi pred objavo. Aktivnosti vodi DRSI. Ker torej javno naročilo še ni bilo objavljeno, vam na vprašanja ne moremo odgovoriti,« so v Elesu odgovorili na vprašanje, komu so zaupali izdelavo študije in kaj je ta pokazala.

    »Trenutno je na javni železniški infrastrukturi v Sloveniji z enosmernim sistemom napajanja vozne mreže napetosti tri kilovolte (kV) opremljenih 610 kilometrov prog, na stičiščih s tujimi železniškimi infrastrukturami se pojavljajo tudi drugi sistemi elektrifikacije, in sicer: s Hrvaško na postaji Dobova in na postaji Šapjane – 25 kV izmenične napetosti, z Madžarsko na postaji Hodoš – 25 kV izmenične napetosti, z Avstrijo na postaji Jesenice – 15 kV izmenične napetosti, z Italijo na postaji Sežana – 3 kV enosmerne napetosti,« pravijo na DRSI.

    Pri nas ni strokovnjakov

    Ob tem poudarjajo, da je trenutni sistem napajanja vozne mreže 3 kV enosmerno evropsko priznan sistem napajanja vozne mreže, saj je zajet v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost slovenskega transportnega sistema za podsistem energija. »Kot smo že zapisali v aprilu, DRSI s tehničnega vidika podpira zamenjavo sistema napajanja vozne mreže iz enosmerne na izmenično napetost,« pravijo.

    Za taktnost prevozov bo treba še veliko našim progam dodati še drugi ter. FOTO: Blaž Samec
    Za taktnost prevozov bo treba še veliko našim progam dodati še drugi ter. FOTO: Blaž Samec

    Dodali pa so, da je DRSI do zdaj objavil že tri javna naročila za izdelavo predmetne študije, vendar zaradi kompleksnosti študije in pomanjkanja strokovnjakov na tem področju v Sloveniji ni bilo mogoče izbrati ustreznega ponudnika.

    »Trenutno je razpisna dokumentacija, s katero bo konzorcij naročnikov (DRSI, SŽ infrastruktura in Eles) iskal izvajalca za pripravo študije, v zaključni fazi pred objavo. Razpis bo objavljen predvidoma še v decembru. Želimo pridobiti kompetentnega izvajalca, hkrati pa upamo, da se bodo zraven domačih strokovnih institucij prijavile na razpis tudi strokovne institucije iz tujine,« poudarjajo na DRSI.

    Medtem, kot pravijo na DRSI, evropske institucije (ERA, CER …) s področja železniškega prometa ugotavljajo, da ozko grlo na mejah ni v sistemih napajanja, temveč v operativnih predpisih, ki so še vedno vezani na države članice. Različni sistemi napajanja so namreč rešeni z večsistemskimi lokomotivami. Slovenija je glede na sisteme v sosednjih državah v položaju, ko noben sistem ne bo razrešil vprašanja različnih napetosti, saj imajo sosedne države različne napetosti.

    Na skoraj polovici naših prog vlake še vedno vlečejo dizelske lokomotive. FOTO: Jože Suhadolnik
    Na skoraj polovici naših prog vlake še vedno vlečejo dizelske lokomotive. FOTO: Jože Suhadolnik

    Ostali bomo otok

    Komisar za trajnostni promet Apostolos Cicikostas je v pogovoru za Delo povedal, da je nadgradnja napajanja iz enosmernega v izmenični tok, kar omogoča napajanje z višjo napetostjo, ključna za čezmejne povezave brez postankov. Slovenija bo lahko črpala denar iz prihodnjih evropskih virov, zlasti iz sklada za povezovanje Evrope, ki bo še naprej dajal prednost čezmejnim povezavam in naložbam v enotne tehnologije v naslednjem večletnem finančnem okviru.

    Slovenija bo namreč edini otok z enosmernim napajanjem vlakov na evropsko pomembni povezavi med Salzburgom in Solunom. Težava enosmernega napajanja je omejena moč za pogon vlakov, saj se že tako debelejši vodniki hitro pregrejejo. Tudi zato tak sistem potrebuje dvakrat več napajalnih postaj kot sistem na izmenični tok. Pri izmeničnem toku je napetost običajno med 15 in 25 kilovoltov (kV), pri enosmernem pa 3 kV. Ker je moč zmnožek toka (v amperih) in napetosti, je pri izmeničnem toku z znatno višjo napetostjo lažje doseči večjo moč.

    Brez železnic se gneče na cestah nikoli ne bodo zmanjšale. FOTO: Jože Suhadolnik
    Brez železnic se gneče na cestah nikoli ne bodo zmanjšale. FOTO: Jože Suhadolnik

    V stroki, kolikor je je v Sloveniji, so zgroženi, da bo tudi nov drugi tir med Divačo in Koprom napajan enosmerno, vsaj nove projekte bi namreč lahko postopoma prilagajali na prihodnje evropske zahteve. Hitrejši vlaki iz Luke Koper bi prinesli časovne prihranke in omogočili vožnjo več vlakov, kar bi se poznalo tudi na avtocestah, saj bi ti vlaki nadomestili več tovornjakov. Menijo tudi, da bi morale družbe, ki razpisujejo študijo, same še najbolje poznati razmere doma in na tujem, zato bi lahko študijo naredile kar same.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Milan Kučan: Ideja o povezovanju SD in Preroda je odgovorna

    Bivši predsednik ne vidi bistvenih razlik v programskih usmeritvah obeh strank, zato je prav, da razmišljata o skupnem volilnem nastopu.
    Uroš Esih 3. 12. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Stanje na bojiščih za Ukrajince čedalje bolj katastrofalno

    Ruski uspehi v Zaporoški oblasti so lahko usodni za ukrajinsko obrambo.
    Boris Čibej 3. 12. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Po obdukciji umorjene avstrijske vplivnice ugotovili vzrok njene smrti

    Posmrtne ostanke Stefanie Pieper so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.
    3. 12. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    infrastrukturaSlovenske železniceprometštudijavlakdrugi tir

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Prihodnje leto kar šest državnih proslav

    Poleg petih praznikov bomo letos z državno proslavo obeležili tudi dan suverenosti.
    4. 12. 2025 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    ZD Ljubljana

    Antonija Poplas Susič odgovarja Glasu ljudstva

    Koncesijo v zasebnem zavodu je direktorica ZD Ljubljana prenesla na drugega zdravnika.
    Barbara Eržen 4. 12. 2025 | 16:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje

    Hrvaška kupuje za dve milijardi evrov orožja

    Kupili bodo tanke, havbice, tovornjake in sistem za zaščito pred droni.
    4. 12. 2025 | 15:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Clippers

    Tudi legenda lahko dobi nogo, Harden in Kawhi Leonard v šoku

    Chris Paul je pri Los Angeles Clippers pustil močan pečat, a ni dobil priložnosti, da v njihovem dresu zaključi bogato kariero.
    4. 12. 2025 | 15:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Enosmerno v izmenično

    Drugi tir Divača–Koper: nova proga, star sistem napajanja

    Direkcija za infrastrukturo je objavila že tri javna naročila za izdelavo te študije, vendar ni bilo mogoče izbrati ustreznega ponudnika.
    Borut Tavčar 4. 12. 2025 | 15:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje

    Hrvaška kupuje za dve milijardi evrov orožja

    Kupili bodo tanke, havbice, tovornjake in sistem za zaščito pred droni.
    4. 12. 2025 | 15:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Clippers

    Tudi legenda lahko dobi nogo, Harden in Kawhi Leonard v šoku

    Chris Paul je pri Los Angeles Clippers pustil močan pečat, a ni dobil priložnosti, da v njihovem dresu zaključi bogato kariero.
    4. 12. 2025 | 15:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Enosmerno v izmenično

    Drugi tir Divača–Koper: nova proga, star sistem napajanja

    Direkcija za infrastrukturo je objavila že tri javna naročila za izdelavo te študije, vendar ni bilo mogoče izbrati ustreznega ponudnika.
    Borut Tavčar 4. 12. 2025 | 15:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    AI proti čopiču: kdo bo preživel?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Če ste pod stresom, morate videti tole

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo