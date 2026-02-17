Skoraj polovica po službi preutrujena, da bi lahko sodelovala v družinskem življenju

Čeprav imamo v Sloveniji že več kot leto dni uzakonjeno pravico do odklopa, je skoraj polovica zaposlenih ob odhodu iz službe čustveno izčrpanih, tretjina pa pogosto doživlja stres ali tesnobo zaradi slabega ravnovesja med delom in prostim časom, je pokazala raziskava, ki jo je lani opravil Ekvilib Inštitut. Rezultati kažejo, da se je v primerjavi z letom 2015 povečal delež tistih, ki menijo, da podjetje ne podpira reševanja težav, povezanih z usklajevanjem družinskih in službenih obveznosti.

Raziskava je potrdila, da kljub spremembam v fleksibilnosti dela, ki jih je prineslo delo na daljavo, in zakonsko urejeni pravici do odklopa meje med delom in zasebnim življenjem ostajajo zabrisane. Skoraj polovica zaposlenih je pogosto dosegljiva za službene zadeve zunaj delovnega časa, kar neposredno vpliva na kakovost njihovega zasebnega življenja in duševno zdravje.

Slabšanje razultatov

Med nekaj več kot 1900 anketiranci je dobra polovica menila, da v njihovem podjetju obstaja kultura, ki spodbuja ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, ter da imajo dovolj časa za zasebno življenje, vključno z družino, prostim časom in počitkom. Kar 60 odstotkov vprašanih je zadovoljnih z ravnovesjem med svojim poklicnim in zasebnim življenjem. Prav tako večina vprašanih meni, da se vodstvo zaveda pomena usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, medtem ko se s tem ne strinja približno petina zaposlenih. Vendar je primerjava izpred desetih let pokazala, da vodstva manj upoštevajo želje zaposlenih na tem področju. Kljub temu še vedno skoraj tri četrtine zaposlenih težave na tem področju zaupa svojemu vodji.

zaposleni ravnovesje

Manj spodbudni so rezultati o počutju zaposlenih. Četrtina vprašanih meni, da njihova organizacija ne spodbuja nedosegljivosti zaposlenih zunaj delovnega časa, dobra petina jih občuti pritisk nadrejenih, da morajo biti stalno dosegljivi. Kar 45 odstotkov jih pravi, da so pogosto dosegljivi za službene zadeve zunaj delovnika. Slaba četrtina zaradi pomanjkanja fleksibilnosti težko usklajuje zasebne in službene obveznosti, 28 odstotkov pa jih meni, da je delovni čas čezmeren.

Čustvena izčrpanost

Raziskava je pokazala, da se je v desetih letih povečal delež tistih, ki pogosto pridejo iz službe tako čustveno izčrpani, da ne morejo prispevati k družinskemu življenju – z 39 na 45 odstotkov. Kar tretjina jih pogosto doživlja stres ali tesnobo zaradi pomanjkanja ravnovesja med delom in prostim časom. Hkrati je raziskava jasno potrdila, da uspešno usklajevanje pomembno prispeva k boljšemu psihičnemu počutju – kar 80 odstotkov zaposlenih je poročalo, da se ob dobrem ravnovesju njihovo psihično počutje občutno izboljša.

V Ekvilib Inštitutu zato poudarjajo pomen celostnih rešitev, ki vključujejo vzpostavljanje organizacijske kulture, ki podpira usklajevanje, podporo vodij, jasno urejeno pravico do odklopa ter ukrepe, prilagojene različnim življenjskim razmeram zaposlenih. Eden od preverjenih pristopov je certifikat družini prijazno podjetje, ki ga je do danes pridobilo več kot 370 slovenskih organizacij.