Skrivnostni novi kitajski milijarderji osvajajo svet

Na začetku lanskega leta, ko je kitajski laboratorij za umetno inteligenco DeepSeek med zahodnimi tekmeci povzročal pravo paniko, o njegovem ustanovitelju Liangu Wenfengu ni bilo znanega skoraj nič. Liang ostaja skrivnostna osebnost, a nekaj je jasno. Medtem ko DeepSeek zaključuje krog financiranja, ki podjetje vrednoti na 71 milijard dolarjev, je Liangovo osebno premoženje naraslo na približno 38 milijard dolarjev. Tako je postal precej bogatejši od Daria Amodeija iz Anthropica ali Sama Altmana iz OpenAI. Lianga ne boste našli na konferencah. Nikoli ni v živo nastopil na kitajski televiziji, fotografij ali videoposnetkov njegove suhljate, nekoliko neugledne postave pa je malo. V tem je značilen predstavnik nove generacije mladih kitajskih milijarderjev. Kitajska jih ustvarja hitreje kot ...