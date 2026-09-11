Skupina Brics je ob 20. obletnici veliko več kot simbolična skupina

Ta mesec mineva dvajset let, odkar so zunanji ministri Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske organizirali prvo srečanje držav Bric. Od takrat je bila ta skupina formalno ustanovljena – prvi vrh Brica je potekal junija 2009 – in se je razširila, saj se ji je leta 2011 pridružila Južna Afrika, kasneje pa še nekaj drugih držav, bodisi kot polnopravne članice bodisi kot uradne partnerice. Danes je Brics izjemno pomemben eksperiment na področju mednarodnega sodelovanja, ki pooseblja postopno prerazporeditev svetovne moči z Zahoda in nastajanje večpolarnega reda. Le malo akronimov je doživelo tako dramatičen razvoj kot Brics. Skupina »Brics«, ki jo je leta 2001 skoval Jim O'Neill, takrat zaposlen pri Goldman Sachsu, da bi zajel štiri hitro rastoče gospodarske trge, se je razvila v politično in ...