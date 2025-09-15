Skupina Gen je danes prevzela Gorenjske elektrarne

Skupina Gen je danes uspešno končala postopek prevzema družbe Gorenjske elektrarne. Skupno 100-odstotni delež Gorenjskih elektrarn sta od družbe Elektro Gorenjska kupili družbi Gen energija (26 odstotkov) in njena odvisna družba Savske elektrarne Ljubljana (74 odstotkov). V Skupini Gen bodo prevzem financirali z lastnimi sredstvi, in sicer v skupni višini 36.409.362 evrov.

Gorenjske elektrarne, ki so bile doslej hčerinska družba Elektro Gorenjska, upravljajo 14 malih hidroelektrarn s skupno močjo 12 megavatov (MW), vključno z najeto malo hidroelektrarno Sava, 36 sončnih elektrarn s skupno močjo okoli 10 MW ter tri enote za soproizvodnjo električne in toplotne energije. V letu 2024 so skupno proizvedle 52.520 magavatnih ur (MWh) električne energije.

Postopek prevzema za 32 zaposlenih v družbi Gorenjske elektrarne ne prinaša kadrovskih sprememb. Z dodatnimi malimi hidroelektrarnami in sončnimi elektrarnami v Skupini Gen povečujejo prispevek obnovljivih virov energije, ki imajo s skoraj četrtinskim deležem že danes pomembno mesto v pretežno nizkoogljičnem proizvodnem portfelju Skupine Gen.

Ta vključuje dve družbi: Savske elektrarne Ljubljana (SEL), ki upravljajo štiri velike hidroelektrarne na reki Savi, šest malih hidroelektrarn ter pet malih sončnih elektrarn, in Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki upravljajo štiri velike hidroelektrarne na spodnjem toku reke, kjer načrtujejo tudi gradnjo zadnje v nizu, HE Mokrice.

Ob petih malih sončnih elektrarnah te družbe pa v bližini HE Brežice obratuje tudi velika fotovoltaična elektrarna, ki je edina v Sloveniji priključena na prenosno 110-kilovoltno omrežje in s hidroelektrarno tvori hibridni sistem za proizvodnjo in hrambo električne energije. Na bližnji lokaciji HESS načrtuje gradnjo še dveh dodatnih velikih fotovoltaičnih enot.

Vodna in sončna energija je prednostna. FOTO: Hanc Marjana

Po integraciji Gorenjskih elektrarn bo Skupina Gen razpolagala s skupno 302 MW moči za proizvodnjo električne iz vodne energije ter skupno več kot 20 MW sončnih elektrarn.

Zadovoljni na obeh straneh

Prodaja Gorenjskih elektrarn predstavlja največjo strateško poslovno transakcijo v zgodovini Elektra Gorenjska in pomemben korak za prihodnji razvoj podjetja. Finančna sredstva, pridobljena s prodajo, bo Elektro Gorenjska namenil novim vlaganjem v ključne projekte, kot so posodobitev omrežja, razvoj obnovljivih virov energije in izboljšanje izkušnje odjemalcev, o tem pravijo v Elektru Gorenjska.

»Z vključitvijo družbe Gorenjske elektrarne v Skupino Gen aktivno uresničujemo zeleni prehod. Poleg varne, domače in cenovno konkurenčne proizvodnje električne energije iz na novo pridobljenih elektrarn se posebej veselimo nadaljnjega razvoja segmenta obnovljivih virov energije v našem proizvodnem portfelju in doseganja pomembnih sinergijskih učinkov. Te bomo dosegali na področjih učinkovitega prilagajanja poslovanja in obvladovanja tveganj, povezanih z vse bolj dinamičnim dogajanjem v proizvodnji električne energije. Prav tako pričakujemo koristi iz medsebojnega prenosa znanja in izkušenj med Skupino Gen in družbo Gorenjske elektrarne,« poudarja Dejan Paravan, generalni direktor Gen energije.