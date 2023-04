Skupina Intesa Sanpaolo načrtuje širitev poslovanja

Skupina Intesa Sanpaolo, četrta največja bančna skupina v evrskem območju, načrtuje še večje sinergije pri povezovanju bank in podjetij v regijah, kjer posluje. Pri tem se usmerja tudi v naložbe iz nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, vključno z investicijami v infrastrukturo, logistiko, transport in kmetijstvo, je na srečanju z novinarji povedal glavni direktor njene divizije hčerinskih bank Marco Rottigni.

Skupina s sedežem v Milanu ima sicer v regiji Srednje in vzhodne Evrope sedem milijonov strank in 900 poslovalnic in namerava še razširiti poslovanje. Intesa Sanpaolo Bank v Sloveniji (nekdanja Banka Koper) je sicer lani dosegla za 16,4 milijona evrov čistega dobička, z bilančno vsoto 3,7 milijarde evrov in 7,3-odstotnim tržnim deležem pa je zdaj tretja največja banka v državi s 173.000 strankami in 41 poslovalnicami.