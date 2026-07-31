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    Novice

    Skupina Kolektor Construction dobila 252-milijonski projekt na Hrvaškem

    Pridobitev projekta predstavlja nadaljevanje uspešnega sodelovanja skupine Kolektor Construction pri razvoju hrvaške prometne infrastrukture.
    Kristjan Mugerli, Kolektor Construction FOTO: Kolektor
    Galerija
    Kristjan Mugerli, Kolektor Construction FOTO: Kolektor
    G. R.
    31. 7. 2026 | 13:58
    31. 7. 2026 | 14:26
    4:13
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    Konzorcij, ki ga vodi Kolektor CPG, je danes z družbo Hrvatske autoceste podpisal pogodbo za gradnjo odseka Jadranovo–Selce avtoceste A7 Križišće–Žuta Lokva. Vrednost pogodbe znaša 252 milijonov evrov, rok za izvedbo del pa je 42 mesecev od uvedbe v delo, so sporočili iz Kolektor Constructiona.

    Gradnja odseka Jadranovo–Selce predstavlja pomemben korak pri dokončanju avtoceste A7 med Rupo in Žuto Lokvo, ki je del evropskega prometnega koridorja E65. Nova trasa v dolžini 12,3 kilometra bo potekala v zaledju Jadranova, Crikvenice in Selc ter bo prispevala k večji prometni varnosti, učinkovitejšim povezavam med turističnimi in gospodarskimi središči ter razbremenitvi obalne državne ceste.

    Projekt sodi med zahtevnejše infrastrukturne investicije na Hrvaškem. Zaradi razgibanega kraškega terena vključuje gradnjo štirih predorov (Lokvica Sopaljska, Crikvenica 1, 2 in 3), treh viaduktov (Veprenica, Stolnić in Selce), mostu Dubračina, spremljajočega počivališča Klanfari in podvoza ter dveh nadhodov za pešce.

    Projekt vključuje tudi izvedbo spremljajoče prometne in komunalne infrastrukture, vključno s sodobnim sistemom odvodnjavanja, ki zagotavlja ustrezno varovanje okolja.

    Konzorcij poleg družb Kolektor CPG in Kolektor Koling, ki delujeta v okviru skupine Kolektor Construction, sestavljajo še CGP, Gorenjska gradbena družba in Euro-Asfalt.

    Podpis pogodbe za avtocesto na Hrvaškem FOTO: Kolektor
    Podpis pogodbe za avtocesto na Hrvaškem FOTO: Kolektor

    Pridobitev projekta predstavlja nadaljevanje uspešnega sodelovanja skupine Kolektor Construction pri razvoju hrvaške prometne infrastrukture. Skupina na istem avtocestnem koridorju že uspešno izvaja gradnjo obvoznice Novi Vinodolski, ki predstavlja prvo fazo prihodnje avtoceste A7 proti Žuti Lokvi in bo predvidoma končana v prihodnjem letu. Z gradnjo odseka Jadranovo–Selce bo tako sodelovala pri nadaljnjem razvoju enega ključnih prometnih koridorjev na Hrvaškem.

    Naročnik zaupa v izvajalce

    Dr. Boris Huzjan, predsednik Uprave družbe Hrvatske autoceste, je ob podpisu pogodbe poudaril, da podpis pogodbe zagotavlja nadaljevanje načrtovane dinamike gradnje avtoceste A7. Pri tem je izpostavil, da gre za tehnično najzahtevnejši del trase, katerega dokončanje bo pomembno prispevalo k večji prometni varnosti ter spodbudilo gospodarski razvoj območja.

    Pomen projekta za nadaljnji razvoj hrvaške prometne infrastrukture je izpostavil tudi podpredsednik Vlade Republike Hrvaške in minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Poudaril je, da Hrvaška z izvedbo omenjenih avtocestnih odsekov nadaljuje eno največjih cestnih investicij v državi, ob tem pa izrazil zaupanje v izbrane izvajalce. »Gre za velika, resna in izkušena gradbena podjetja, ki imajo znanje in zmogljivosti za izvedbo tako zahtevnega projekta,« je dejal.

    Kristjan Mugerli, direktor družbe Kolektor CPG, je ob podpisu pogodbe povedal: »Veseli nas, da bomo po obvoznici Novi Vinodolski sodelovali tudi pri nadaljnji gradnji avtoceste A7. Projekt predstavlja novo potrditev zaupanja investitorja v naše znanje, izkušnje in sposobnost izvedbe najzahtevnejših infrastrukturnih projektov. Skupaj s partnerji bomo tudi to investicijo izvedli kakovostno, varno in v dogovorjenih rokih.«

    Skupina Kolektor Construction je z novim projektom še okrepila svojo prisotnost na hrvaškem trgu, kjer sodeluje pri izvedbi številnih zahtevnih infrastrukturnih projektov. Z dolgoletnimi izkušnjami, strokovnim znanjem in lastnimi izvedbenimi zmogljivostmi ostaja zanesljiv partner pri gradnji tudi najzahtevnejših projektov v regiji.

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