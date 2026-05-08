Skupina Mol s polovičnim dobičkom, a ciljev za leto 2026 ne spreminja

Skupina Mol je v prvem četrtletju letošnjega leta dosegla 212 milijonov dolarjev dobička pred obdavčitvijo, kar je približno polovico manj kakor v istem obdobju lani. V Molu so z rezultatom kljub temu zadovoljni, saj da so geopolitični izzivi in razmere na trgu potrdili njihovo odpornost. Ciljev tako ne spreminjajo.

»Geopolitične negotovosti, izzivi glede varnosti oskrbe in vladni posegi, ki so zaznamovali lansko leto, so se v prvem četrtletju še okrepili. Konflikt v Iranu, izpad dobav po naftovodu Družba in cenovna regulacija po vsej regiji so preizkusili našo odpornost. Glede na vse našteto sem zelo ponosen na uspešnost Skupine Mol, saj smo kljub vsem izzivom četrtletje sklenili z dobrim rezultatom. To je v veliki meri posledica naše notranje uspešnosti ter našega odpornega in integriranega poslovnega modela. Velik dosežek je, da nam ni treba spreminjati naših finančnih smernic za to leto in da smo na dobri poti, da dosežemo vse postavljene cilje,« je rezultat komentiral predsednik uprave in izvršni direktor Skupine Mol Zsolt Hernádi.

Težave z oskrbo

Kot so sporočili iz madžarske družbe, je pozitiven vpliv višjih cen ogljikovodikov izravnal nestanovitnost zalog surove nafte in negativni učinek nadzora cen. Vrhunec četrtletja je bilo odprtje 700 milijonov evrov vredne enote za odloženo koksiranje družbe Ina na Reki.

Mol se je od 27. januarja letos ubadal tudi s problemom preskrbe s surovo nafto, saj je Ukrajina zaradi domnevnih poškodb ustavila dobavo prek naftovoda Družba rafinerijama v Budimpešti in Bratislavi. Dobava ruske nafte je po njem spet stekla 21. aprila, kmalu po madžarskih volitvah, ko je menda Ukrajina naftovod popravila.

»Vesel sem, da nam je uspelo zagotoviti varnost oskrbe v regiji tudi med izjemno in brez primere dolgo prekinitvijo delovanja naftovoda Družba. To je posledica strategije diverzifikacije, ki smo jo napovedali pred desetimi leti in v okviru katere vlagamo 500 milijonov dolarjev v razvoj južne oskrbovalne poti. Z nadaljevanjem tega projekta in dodatnimi 180 milijoni dolarjev vložka v vzpostavitev naftovoda za produkte med rafinerijama na Madžarskem in Slovaškem bomo zagotovili popolno fleksibilnost rafinerij in višjo stopnjo integracije. To nam bo omogočilo, da vedno sprejmemo najboljšo možno odločitev glede dobave surove nafte ali proizvodov,« je še napovedal Hernádi.

Zastoji v proizvodnji

V sektorju raziskav in proizvodnje (upstream), ki ga je podpiralo ugodno okolje cen surove nafte in zemeljskega plina, so v prvem četrtletju dosegli prihodkovno rast. Proizvodnja se je v primerjavi s četrtletjem zmanjšala na 95,5 milijona sodov na dan in ostala v okviru smernic med 95 in 97 milijoni sodov na dan. K zmanjšanju so prispevali začasni zastoji v proizvodnji na Madžarskem in v Azerbajdžanu ter zaustavitev proizvodnje v iraški regiji Kurdistan, to pa je bilo delno izravnano z odpravo omejitev proizvodnje v Pakistanu in višjimi ravnmi proizvodnje v Kazahstanu, navajajo v Molu.

Rezultati predelave in petrokemije (downstream) so se v primerjavi z istim obdobjem lani močno zmanjšali zaradi izjemnega pritiska tako na obseg kot na marže. »V rafinerijah so bile predelane količine surove nafte v prvem četrtletju 2026 znatno nižje zaradi požara v rafineriji Százhalombatta oktobra 202 in, težav s preskrbo s surovo nafto, ki so vključno z motnjo v naftovodu Družba povzročile dodatne operativne izzive. V skladu z nižjo predelavo surove nafte je bila tudi prodaja izdelkov nižja,« pojasnjujejo v družbi.

Marže goriv so se v primerjavi z lanskim letom znižale zaradi cenovnega nadzora, uvedenega marca na večini trgov. Rast prodaje negoriv je bila približno petodstotna, tako v prodaji kot v maržah, kar je bilo podprto z organskim izboljšanjem in dodatnimi lokacijami ponudbe Fresh Corner.