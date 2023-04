Skupina Nova KBM lani s 106,1 milijona evrov dobička

Nova KBM je lansko leto zaključila z dobičkom v višini 115,6 milijona evrov, skupina Nove KBM pa v višini 106,1 milijona evrov.

V banki so še poudarili, da je doseženi donos na kapital po obdavčitvi znašal 10.96 odstotka na ravni skupine in 11.94 odstotka na ravni banke. Posojila strankam so se povečala za 7,9 odstotka. Bonitetna agencija Moody's je v začetku tega leta zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM z Baa1 na A3 in spremenila oceno prihodnjih možnosti v stabilno. Agencija je prav tako zvišala izhodiščno kreditno oceno (Baseline Credit Assessment) in prilagojeno izhodiščno oceno (Adjusted Baseline Credit Assessment) banke z Ba1 na Baa3 ter zvišala oceno izdanih dolžniških instrumentov banke z Ba1 na Baa3. Agencija je potrdila oceno kratkoročnega kreditnega tveganja banke, ki ostaja P-2.

Februarja letos so lastniki – ameriški sklad Apollo in EBRD – prodali Novo KBM madžarski OTP, zaradi zahtev varuha konkurence pa je bančna skupina prodala družbo Summit Leasing Slovenija. Sledi integracija s sestrsko SKB banko. »Cilj integracije je združiti najboljše iz obeh bank in ustvariti vodilno banko v Sloveniji,« so sporočili iz Nove KBM.

»Leto 2022 je bilo za Novo KBM izjemno, kar dokazujejo naši poslovni rezultati in številne zadovoljne stranke. Osredotočenost na rast in vzdržno dobičkonosnost banki omogoča investiranje v nadaljnji razvoj ter hkrati zagotavljanje zadostne zmogljivosti za prilagajanje prihodnjim spremembam v finančnem in gospodarskem okolju,« je dejal predsednik uprave Nove KBM John Denhof.

»Ponosen sem, da je Nova KBM od leta 2016 več kot podvojila bilančno vsoto, pomembno izboljšala kakovost svojih sredstev z znižanjem obsega nedonosnih posojil za kar 85 odstotkov, uspešno pridružila in integrirala štiri banke in zagotovila trajnostno dobičkonosnost ter celovito skladnost poslovanja s predpisi,« je še rekel Američan, ki bo še naprej vodil Novo KBM, in dodal, da z veseljem zrejo na prihodnjo pot pod okriljem OTP.