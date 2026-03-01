Skupina Opec+ presenetila z večjim dvigom črpanja nafte

Skupina dobaviteljic nafte Opec+ bo načrpane količine aprila povečala za 206.000 159-litrskih sodov na dan, poroča francoska tiskovna agencije AFP. Povečanje načrpanih količin je večje od pričakovanj analitikov, ti ga pripisujejo tudi posledicam napada na Iran.

Savdska Arabija, Rusija, Irak, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžirija in Oman, ki sestavljajo skupino Opec+, trenutno načrpajo skupno okoli 42 milijonov sodov nafte na dan. Kot so države navedle v skupni izjavi, so se dogovorile, da aprila »prilagodijo proizvodnjo«.

Zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu po ameriških in izraelskih napadih na Iran v združenju niso omenili. Navedli so le, da so pri odločitvi upoštevali »stabilne svetovne gospodarske obete in trenutne zdrave tržne temelje«.

Iran je po navedbah tujih tiskovnih agencij med državami, prizadetimi v omenjenem konfliktu, največji dobavitelj nafte. Leta 2024 je zagotovil 5,2 odstotka vse na globalni ravni načrpane nafte, s čimer se je uvrstil na peto mesto lestvice največjih svetovnih dobaviteljic nafte.

Analitiki sicer poudarjajo, da ob blokadi Hormuške ožine krepitev črpanja nafte nima pravega smisla. »Na cene črnega zlata bodo vplivale geopolitične razmere in status logističnih poti, ne pa takšna sprememba načrpanih količin,« je za agencijo AFP ocenil Jorge Leon iz družbe za raziskave na področju energetike Rystad Energy.

Iran je namreč zaradi napadov včeraj zaprl Hormuško ožino, ki Perzijski zaliv povezuje z odprtim morjem, prek nje pa potuje skoraj petina svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina.

Članice skupine Opec+ skupaj načrpajo približno polovico vse nafte na svetu. Lani so skupno količino načrpane nafte povečale za skupaj 2,9 milijona sodov na dan, kasneje pa za prvo letošnje četrtletje napovedale »premor pri povečevanju količin nafte«.