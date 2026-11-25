Skupina Sij je v prvih devetih mesecih letos izboljšala nekatere ključne kazalnike operativnega poslovanja, vendar poslovanje še naprej ostaja pod pritiskom zahtevnih razmer v evropski jeklarski industriji. Skupina je v tem obdobju ustvarila 58,2 milijona evrov čiste izgube, kar je 13,7 odstotka več kot v istem obdobju lani. Zdaj preučuje možnosti za dodatno financiranje. Skupina je v prvih devetih mesecih ustvarila 718,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je slab odstotek manj kot v istem obdobju lani. Prilagojen EBITDA je znašal 25,5 milijona evrov in je bil za dobro petino višji kot v primerljivem obdobju lani. Prilagojena marža EBITDA pa je dosegla 3,6 odstotka in je bila 0,7-odstotne točke višja kot v prvih devetih mesecih lani. Tretje četrtletje Kljub izboljšanju operativnih ...