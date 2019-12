Tuš pred lastniškimi spremembami

Ljubljana – Vse bolj se odpira pot, da družba Alfi v prvi polovici prihodnjega leta postane večinski lastnik celjskega trgovskega podjetja Tuš, ki se bo ob tem razdolžil. Podjetja v Skupini Tuš so s podporo večine finančnih upnikov pričele z novim postopkom preventivnega prestrukturiranja, so sporočili s Tuša. Alfi je največji upnik Tuša. Ta mesec se je z nakupom terjatev od banke SID približal 50-odstotnemu deležu vseh terjatev. Že pred tem so menda terjatve kupili od skupine NLB, Bawaga, Sberbanke in banke Addiko. Gorenjska banka in BKS banka sta po naših neuradnih informacijah v zadnjem mesecu terjatve zamenjale ...