Skupina UniCredit lani s 4,7 milijarde evrov dobička

Ljubljana – Mednarodna bančna skupina UniCredit je lani ustvarila za 4,7 milijarde evrov čistega dobička, kar je za 55 odstotkov več kot leta 2018, in s tem uresničila svoj lanski poslovni cilj, so sporočili s sedeža banke v Milanu.



Skupina, ki jo od leta 2016 vodi Francoz Jean-Pierre Mustier, s tem nadaljuje svoje triletno prestrukturiranje, znižuje stroške, klesti slaba posojila in odprodaja del svojega premoženja, vključno z deležem v tretji največji turški banki Yapi Kredi. Posledično je tečaj njenih delnic danes porasel za pet odstotkov.



Slovenski članici skupine, UniCredit Banka Slovenija in UniCredit Leasing, sta lani ustvarili 32 milijonov evrov čistega dobička po davkih, kar je za slabo tretjino več kot predlanskim (25 milijonov). Podobno kot na ravni celotne skupine so tudi pri nas upadli obrestni prihodki (s 50 na 46 milijonov evrov), povečali pa so se neobrestni prihodki.