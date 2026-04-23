Skupina Vaider odprla prenovljeno steklarno v srbskem Paraćinu

Skupina Vaider, katere del je tudi Steklarna Hrastnik, je v srbskem Paraćinu ta teden uradno odprla prenovljeno tovarno Vaider Srpska Fabrika Stakla (SFS). Odprtja tovarne, v katero je Vaider skupno vložil sto milijonov evrov, se je udeležil srbski predsednik Aleksandar Vućič, ki je poudaril pomembnost investicije za Srbijo.

Vučić je dejal, da Srbija investicijo močno podpira, saj prinaša nova delovna mesta na tem območju jugovzhodno od Beograda, iz katerega se je izselilo veliko ljudi. »S ponovnim zagonom tovarne želimo doseči, da Srbija ne bo več povsem uvažala stekla iz tujine, ampak bo vsaj del potreb pokrila doma. Prav zato bomo podjetju Vaider pomagali, da doseže čim boljše rezultate, tudi z dobavo konkurenčne energije, je napovedal.

Vučić je poudaril pomen naložbe, saj je to švicarsko podjetje s slovenskim kapitalom, ki deluje v Srbiji. »S tem projektom so povezane kar tri države, kar je zelo pomembno,« je dejal.

Predsednik upravnega odbora družbe Vaider in eden najbogatejših Slovencev Igor Lah je za STA dejal, da je investicija v steklarno zelo pomembna, ker so z njo dobili sorodno lokacijo Steklarni Hrastnik, čeprav ta proizvaja premijske izdelke. »Tovarni sta popolnoma komplementarni, izdelki iz SFS pa gredo tako na srbski trg kot v EU. Naša vizija je postati najpomembnejši izdelovalec visokokakovostnega stekla v Evropi in eden najpomembnejših igralcev na trgu,« je dejal.

Proizvodnja stekla je energetsko potratna

Glavni izvršni direktor skupine Vaider Christian Fröba je podprl odprtje in obljubo srbskega predsednika, da jim bodo pomagali pri dobavi energije. »Steklarne porabijo veliko energije, zato je konkurenčna cena te v naši panogi zelo pomembna. Le s konkurenčno ceno energije lahko povečamo proizvodnjo in število zaposlenih,« je dejal.

Pri tem je poudaril, da je Vaider v SFS skupaj s kupnino vložil približno sto milijonov evrov. »Od tega je bilo približno 60 milijonov evrov namenjenih za investicije v opremo, med drugim v eno najmodernejših peči s tremi linijami, kar bo močno povečalo konkurenčnost,« je poudaril.

Dodal je, da sestrski podjetji, SFS in Steklarna Hrastnik, zelo dobro sodelujeta, tako na področju tehnologij kot kadra, izmenjujeta pa si tudi produkcijski portfelj in kupce. »To je največja prednost tega, da si del večje skupine,« je ocenil.

Srbska ministrica za energetiko in rudarstvo Dubravka Đedović Handanović je za STA povedala, da je SFS zelo pomemben za Srbijo in Paraćin. »Zelo smo hvaležni, da je investicija plod švicarsko-slovensko-srbskega partnerstva in da bo proizvodnja potekala v Paraćinu, ki ima skoraj 120-letno tradicijo, nadaljevala,« je izjavila.

Z investitorjem se je vlada po njenih besedah pogovarjala o morebitnih izzivih, s katerimi se podjetje ukvarja, ter o tem, kako jim lahko pomaga. »Dotaknili smo se državnih subvencij, tudi na področju cen energentov, saj vemo, da ti predstavljajo velik delež stroškov pri takšnih tovarnah. Za nas je pomembno, da se v SFS doseže polna zaposlenost in da steklo iz te tovarne najde svojo pot do kupcev v Srbiji, da ti steklenih izdelkov ne bodo več uvažali,« je poudarila.

Investicija s slovenskim pečatom

Slovenski veleposlanik v Srbiji Slobodan Šešum je podprl naložbo, saj ima ta tudi slovenski pečat. »Čeprav je SFS del skupine Vaider, ki ima sedež v Švici, je to tudi slovenska investicija. Teh je v Srbiji za več kot dve milijardi evrov, pri čemer na srbskem trgu deluje več kot tisoč slovenskih podjetij, njihovo število pa se povečuje,« je dejal.

Skupina Vaider, ki je v lasti družine Lah, poleg matične družbe Vaider AG združuje še Steklarno Hrastnik, SFS in podjetje Vaider Francija. V svojih proizvodnih obratih proizvede približno 150.000 ton izdelkov na leto, pri čemer je specializirana predvsem za izdelavo visokokakovostnih steklenic in kozarcev.

STA