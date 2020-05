Skupščina NLB brez dividend

NLB je sklicala skupščino delničarjev, ki bo sredi junija. Pričakovano največja slovenska banka zaradi izbruha epidemije predlaga, da se dividend letos ne izplača.Lanski čisti dobiček skupine je sicer znašal 194 milijonov evrov, pri čemer pa bilančni dobiček (poenostavljeno je to lanski dobiček matične banke in nerazdeljeni dobiček preteklih let) znaša 228 milijonov evrov. Poleg previdnosti zaradi posledic izbruha epidemije je razlog nedelitve dobička tudi postopek prevzema srbske Komercijalne banke. NLB mora namreč paziti na zadostno kapitalsko ustreznost.Glavna tema skupščine bodo tako spremembe statuta in menjave v ...