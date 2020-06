Skupščina NLB v živo: Dobiček nerazporejen, novosti v nadzornem svetu

Ljubljana - Delničarji Nove Ljubljanske banke (NLB) so se zbrali na skupščini, kjer je bilo prisotnih slabih 56,9 odstotka delnic z volilno pravico in sklenili, da bilančni dobiček banke v celotni višini 228 milijonov 39 tisoč 879 evrov (vključuje čisti dobiček iz leta 2019 v višini dobrih 176 milijonov evrovin preneseni dobićek iz preteklih poslovnih let) ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. To je tudi v duhu sklepa Banke Slovenije,ki je bankam z regulatornim ukrepom prepovedala izplačilo nagrad in dividend. Ob tem so podelili razrešnici članom uprave in nadzornega sveta.

Brodnjak: Leto 2019 najboljše v zgodovini NLB

»Leto 2019 je bilo najboljše leto v zgodovini NLB, pred izbruhom Covida-19 so bili vsi trendi pozitivni. Zaključen je bil proces privatizacije, izdali smo podrejene inštrumente na finančnem trgu, s prodajo NLB Vite pa izvedli tudi zadnjo transakacijo, ki je bila pomembna za zaključek postopka državne pomoči,« je povedal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Skupina NLB je sicer lani dosegla 194 milijonov evrov dobička po davkih.



V banki se seveda ne strinjajo z omejitvami Banke Slovenije za posojanje prebivalstvu, rast teh posojil se je ustavila, zato so vložili zahtevo za presojo ustavnosti te jo. Lani so krepili likvidnost z vse več vlogami prebivalstva, ob tem pa podpisali tudi pgodbo o nakupu Komercijalne banke iz Beograda, ta transakcija se zdaj zaključuje.



Banka se je, tako Brodnjak, dobro odzvala na izbruh koronavirusa, zagotavljala je nemoteno finančne storitve in likvidnost gospodarskim družbam. »Končne posledice tega procesa so še pred nami, a razmere so boljše, kot smo pričakovali pred dvema mesecema, pričakujemo, da bo kmalu zaživela tudi poroštvena shema,« je povedal predsednik uprave.



V banki razmišljajo o izdaji dodatnih podrejenih inštrumentov, s katerimi bi okrepili kapital. Velik napredek so dosegli pri zniževanju nedonosnih kreditov, katerih delež je pred tremi odstotki, na drugi strani pa so stroški narasli zaradi novih naložb.

V prvem četrtletju dodatne rezervacije

V prvem četrtletju 2020 so že oblikovali dodatne rezervacije. Moratoriji za odplačilo posojil prebivalstva so po oceni uprave obvladljivi, Uprava bo po Brodnjakovih besedah tudi delala na tem, da bi na srednji rok dosegali povprečno 12-odstoten donos na kapital.



V NLB so se letos odločili, da za sanacijo posledic epidemije znižajo prejemke vodilnih za 15 odstotkov v zadnjih osmih mesecih letošnjega leta. Ob tem pa so se delničarji seznanili tudi z lani izplačanimi prejemki poslovodstva in nadzornega sveta banke. Štirje ćlani uprave Blaž Brodnjak, Andreas Burkhardt, Archibald Kremser in Lazslo Pelle so lani prejeli skupno v bruto znesku za milijon 847 542 evra prejemkov, od tega največ, nekaj manj kot 484 tisoč evrov bruto, predsednik uprave Brodnjak.

Izvolili tri člane nadzornega sveta

Delničarji so sprejeli tudi spremembe statuta banke, za člane nadzornega sveta pa so izvolili Verico Trstenjak in pa Davida Erica Simona in Primoža Karpeta, ki sta bila nadzornika že doslej. V nadzorni svet je svet delavcev NLB imenoval tudi tri predstavnice zaposlenih, in sicer Petro Kakovič Bizjak,Sergejo Kočar in Bojano Šteblaj