Skupščina Petrola o novem nadzorniku in delitvi dobička

Po menjavah v Darsu in nekaterih energetskih družbah tudi ta teden ne bo minil brez kadrovanja v državnih družbah. Skupščina Petrola bo v četrtek volila novega nadzornika družbe, ki bo na tej funkciji nadomestil sedanjo predsednico uprave družbe Nado Drobne Popović. Nadomestni nadzornik naj bi postal Janez Pušnik.Pušnika je nadzorni svet Petrola, ki ga zdaj vodi Sašo Berger, predlagal izmed 27 kandidatov in po naših informacijah na skupščini, ki je bila zaradi epidemije iz aprila preložena na julij, menda ni pričakovati drugačnih predlogov. Pušnik je finančni direktor Fotone, že do zdaj pa je bil zunanji član revizijske ...