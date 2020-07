Skupščina Petrola o dividendi in novem nadzorniku

Delničarji Petrola bodo danes na skupščini v Cankarjevem domu med drugim odločali o predlogih, da družba izplača 22 evrov bruto dividende na delnico in da se za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Janez Pušnik.Dogajanje spremljamo v živo:10.00 Skupščina se je začela, letos poteka v Cankarjevem domu. Udeleženci so dobili navodila za preprečevanje širjenja koronavirusa.10:11 Prisotnega je 68,4 odstotkov kapitala, skupščino vodi odvetnik Uroš Ilić. Predsednik razlaga, kako bo skupščina potekala.10:16 Nada Drobne Popovič, predsednica uprave Petrola, predstavlja poslovne rezultate družbe in skupine. »V središče ...