Skupščina Salusa na terasi

Skupščina delničarjev Salusa bo 17. aprila. V Salusu pravijo, da v zadnjih letih opažajo trend manjše fizične udeležbe delničarjev, pri čemer ti svoje pravice izvajajo prek pooblaščenca.



Skupščina bo potekala na sedežu družbe, na veliki terasi, kjer bodo zagotovili, da bodo upoštevani vsi zahtevani preventivni ukrepi. V izogib zaprtim prostorom bo skupščina izvedena na prostem, zagotovljena bo razdalja dva metra in več med osebami, na voljo bodo razkužila, maske in rokavice.



Salus pri tem delničarjem priporoča, da glede na dane razmere svoje delniške pravice na letošnji skupščini čim bolj izvršujejo prek določenega pooblaščenca.



Salus predlaga delitev 45 evrov dividende na delnico, pri čemer je 20 evrov januarja že razdelil z vmesno dividendo.



Salus je pred dnevi sporočil, da še ocenjuje vpliv epidemije na poslovanje. Med drugim je moral prilagoditi delovni čas trgovin Sanolabor. Iz sporočila je sicer mogoče razbrati, da sta največji izziv Salusa v danih razmerah logistika in preskrba zdravstvenih ustanov z izdelki.