Težave v gospodarstvu, slabo načrtovanje podnebnega prehoda

Nenehno gašenje žarišč požarov in ukvarjanje z lastnimi problemi so lahko vzrok, da EU na gospodarskem področju zaostaja za Kitajsko in ZDA.Težave evropskega gospodarstva v svetovnem okolju je mogoče razdeliti na tri področja, ki so eskalirala z invazijo Rusije na Ukrajino.

Kje so ključne težave evropskega gospodarstva?