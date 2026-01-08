  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Slovenci tudi lani večino dnevnih poti opravili z avtomobilom

    Prebivalec Slovenije je lani opravil v povprečju po 2,3 poti na dan, pri tem opravil 32 kilometrov in za to porabil približno 55 minut, je objavil Surs.
    Daleč največkrat so Slovenci za dnevne poti tudi lani uporabili avtomobile. Takšnih poti je bilo 68 odstotkov, kar je skoraj enako kot v letih 2021 in 2017. Pri 55 odstotkih poti se je v avtomobilu peljal le voznik. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Daleč največkrat so Slovenci za dnevne poti tudi lani uporabili avtomobile. Takšnih poti je bilo 68 odstotkov, kar je skoraj enako kot v letih 2021 in 2017. Pri 55 odstotkih poti se je v avtomobilu peljal le voznik. FOTO: Leon Vidic
    STA
    8. 1. 2026 | 11:30
    8. 1. 2026 | 11:56
    3:54
    A+A-

    Prebivalec Slovenije je v letu 2025 opravil v povprečju po 2,3 poti na dan, pri tem opravil 32 kilometrov in za to porabil približno 55 minut, je danes objavil statistični urad. Z avtomobilom je povprečni Slovenec opravil 68 odstotkov vseh poti in prevozil 83 odstotkov vseh dnevno opravljenih razdalj, večinoma je bil v avtu le en potnik.

    image_alt
    V Sloveniji v 25 letih 44 odstotkov več avtomobilov

    Statistika o dnevni mobilnosti v letu 2025 kaže, da so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, v povprečju na dan opravili 2,3 poti v dolžini od sto metrov do 300 kilometrov. V zadnji tovrstni raziskavi leta 2021 je bila številka pri 2,2 poti, leta 2017 pa pri 2,7 poti.

    Pri tem je bilo lani 30 odstotkov poti krajših od 2,5 kilometra, na polovici teh so prebivalci pešačili. Krajših od 50 kilometrov je bilo 93 odstotkov poti.

    image_alt
    Prometni paradoks: več pasov, več avtomobilov, več zastojev

    Povprečna pot je bila dolga 14,4 kilometra in je trajala 24 minut, 41 odstotkov poti je trajalo deset minut ali manj. Skoraj petina poti (17 odstotkov) se je začela med 14. in 16. uro, 13 odstotkov pa med sedmo in deveto uro.

    FOTO: Dejan Javornik 
    FOTO: Dejan Javornik 

    Delež prebivalcev, ki na povprečen dan niso opravili nobene poti, je znašal 24 odstotkov, kar je enako kot leta 2021, ki ga je še zaznamovala epidemija covida-19. Leta 2017 je bil ta delež pri 17 odstotkih.

    Prebivalci Slovenije so na svojih poteh na dan opravili po 32 kilometrov in za to porabili približno 55 minut. V letu 2021 sta bili številki pri 31 kilometrih in 52 minutah.

    Za dnevne poti največkrat avtomobili

    Daleč največkrat so Slovenci za dnevne poti tudi lani uporabili avtomobile. Takšnih poti je bilo 68 odstotkov, kar je skoraj enako kot v letih 2021 in 2017. Pri 55 odstotkih poti se je v avtomobilu peljal le voznik, tako da je povprečna zasedenost avtomobila znašala 1,6 osebe. Leta 2021 je bila zasedenost pri 1,5 osebe in v letu 2017 pri 1,7 osebe.

    Z avtomobili je bilo obenem prevoženih 83 odstotkov razdalj vseh poti, kar je dve odstotni točki manj kot v letu 2021 in štiri odstotne točke manj kot v letu 2017. Z javnimi prevoznimi sredstvi, kot so avtobusi in vlaki, je bilo opravljenih sedem odstotkov razdalj, kar je enako kot leta 2017 in dve odstotni točki več kot v letu 2021.

    Največ dnevnih poti, 35 odstotkov, je bilo sicer opravljenih za preživljanje prostega časa. Pri teh poteh je bil delež aktivno opravljenih poti nadpovprečen – 35 odstotkov jih je bilo opravljenih peš in šest odstotkov s kolesom. Prebivalci so medtem pri skoraj polovici (47 odstotkov) poti, opravljenih z namenom izobraževanja, torej kot dijaki ali študenti, uporabili javni potniški prevoz.

    Za preostale namene pa je bilo izbrano prevozno sredstvo največkrat avtomobil.

    Sorodni članki

    Sobotna priloga
    Kolumna

    Naj imajo Nemci psa, Slovenci imamo svoje adute

    Nemčija gospodarsko ni v ciklični krizi, ampak v strukturni. Težko smo optimistični, da bo te težave hitro prebrodila. To je rdeči alarm za izvoznike.
    Nejc Gole 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Kitajski avtomobili na poti v naše garaže

    Kitajska konkurenca je neizprosna, Kitajci ta hip Evropo preplavljajo s svojimi električnimi avtomobili.
    Janez Tomažič 17. 9. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Verjamem v moč evropske avtomobilske industrije

    Danilo Ferjančič, generalni direktor podjetja Porsche Slovenija, pravi, da evropska avtomobilska industrija nujno potrebuje več regulacijske prožnosti.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 30. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Uber na ljubljanskih ulicah

    Pripeljal po več neuspešnih poskusih

    Uber k nam prihaja v nekoliko okrnjeni obliki, saj bodo lahko prevoze na platformi ponujali le licencirani taksisti, ne pa tudi neprofesionalni vozniki.
    Urša Izgoršek 1. 6. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Finančne mahinacije

    Novo razkritje: Venezuela je v petih letih v Švico pripeljala 127 ton zlata

    Švicarske oblasti teh podatkov prej niso javno objavljale, kar je v skladu z dolgoletno tradicijo finančne diskretnosti države.
    7. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Najbolj reguliran operater v EU? Telekom Slovenije: pravila dušijo naložbe

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    statistikamobilnostAvtomobilitransportraziskava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Korupcija

    Kazaški oligarh nakazal milijone nekdanjemu britanskemu princu

    Andrew Mountbatten-Windsor naj bi dobil velike vsote denarja preko oligarha in podjetja, vpletenega v korupcijo.
    8. 1. 2026 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po prestopu Vatovca v SD

    Golob: Prestopi v predvolilnem času ne koristijo nikomur

    Zaradi prestopa je nekoliko zaskrbljen, a po njegovih besedah ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji. Ta ostaja trdna in zavezana k ponovitvi mandata.
    8. 1. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nista poleteli na toplo

    Štorklji sta si sredi mrzle zime zavetje našli na strehi župnišča

    Iz poročil DOPPS o monitoringu ptic izhaja, da so zimska opažanja belih štorkelj pri nas še vedno redka, a jih je v zadnjem desetletju več kot v preteklosti.
    8. 1. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 1. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija bo tuje vojake v Ukrajini obravnavala kot legitimne tarče

    Medtem se napadi Rusije v že skoraj štiriletni ofenzivi na Ukrajino nadaljujejo.
    8. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nista poleteli na toplo

    Štorklji sta si sredi mrzle zime zavetje našli na strehi župnišča

    Iz poročil DOPPS o monitoringu ptic izhaja, da so zimska opažanja belih štorkelj pri nas še vedno redka, a jih je v zadnjem desetletju več kot v preteklosti.
    8. 1. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 1. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija bo tuje vojake v Ukrajini obravnavala kot legitimne tarče

    Medtem se napadi Rusije v že skoraj štiriletni ofenzivi na Ukrajino nadaljujejo.
    8. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo