Slovenci tudi lani večino dnevnih poti opravili z avtomobilom

Prebivalec Slovenije je v letu 2025 opravil v povprečju po 2,3 poti na dan, pri tem opravil 32 kilometrov in za to porabil približno 55 minut, je danes objavil statistični urad. Z avtomobilom je povprečni Slovenec opravil 68 odstotkov vseh poti in prevozil 83 odstotkov vseh dnevno opravljenih razdalj, večinoma je bil v avtu le en potnik.

Statistika o dnevni mobilnosti v letu 2025 kaže, da so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, v povprečju na dan opravili 2,3 poti v dolžini od sto metrov do 300 kilometrov. V zadnji tovrstni raziskavi leta 2021 je bila številka pri 2,2 poti, leta 2017 pa pri 2,7 poti.

Pri tem je bilo lani 30 odstotkov poti krajših od 2,5 kilometra, na polovici teh so prebivalci pešačili. Krajših od 50 kilometrov je bilo 93 odstotkov poti.

Povprečna pot je bila dolga 14,4 kilometra in je trajala 24 minut, 41 odstotkov poti je trajalo deset minut ali manj. Skoraj petina poti (17 odstotkov) se je začela med 14. in 16. uro, 13 odstotkov pa med sedmo in deveto uro.

FOTO: Dejan Javornik

Delež prebivalcev, ki na povprečen dan niso opravili nobene poti, je znašal 24 odstotkov, kar je enako kot leta 2021, ki ga je še zaznamovala epidemija covida-19. Leta 2017 je bil ta delež pri 17 odstotkih.

Prebivalci Slovenije so na svojih poteh na dan opravili po 32 kilometrov in za to porabili približno 55 minut. V letu 2021 sta bili številki pri 31 kilometrih in 52 minutah.

Za dnevne poti največkrat avtomobili

Daleč največkrat so Slovenci za dnevne poti tudi lani uporabili avtomobile. Takšnih poti je bilo 68 odstotkov, kar je skoraj enako kot v letih 2021 in 2017. Pri 55 odstotkih poti se je v avtomobilu peljal le voznik, tako da je povprečna zasedenost avtomobila znašala 1,6 osebe. Leta 2021 je bila zasedenost pri 1,5 osebe in v letu 2017 pri 1,7 osebe.

Z avtomobili je bilo obenem prevoženih 83 odstotkov razdalj vseh poti, kar je dve odstotni točki manj kot v letu 2021 in štiri odstotne točke manj kot v letu 2017. Z javnimi prevoznimi sredstvi, kot so avtobusi in vlaki, je bilo opravljenih sedem odstotkov razdalj, kar je enako kot leta 2017 in dve odstotni točki več kot v letu 2021.

Največ dnevnih poti, 35 odstotkov, je bilo sicer opravljenih za preživljanje prostega časa. Pri teh poteh je bil delež aktivno opravljenih poti nadpovprečen – 35 odstotkov jih je bilo opravljenih peš in šest odstotkov s kolesom. Prebivalci so medtem pri skoraj polovici (47 odstotkov) poti, opravljenih z namenom izobraževanja, torej kot dijaki ali študenti, uporabili javni potniški prevoz.

Za preostale namene pa je bilo izbrano prevozno sredstvo največkrat avtomobil.