Slovenci bi lahko bolje poskrbeli za osebne finance

Pri šestih ponudnikih je bilo odprtih 6579 individualnih naložbenih računov (INR), so za STA povedali na finančni upravi. Zakon o individualnih naložbenih računih je sicer v uporabi od 5. marca, ti računi pa prinašajo novo možnost dolgoročnih naložb (petnajst let) v finančnih instrumentih z ugodnejšo davčno obravnavo.

Ocene, koliko Slovencev bo izkoristilo davčno ugodno možnost investiranja, so bile različne: od optimističnih, da je to produkt, ki ga bo izkoristil vsakdo, tudi za nepolnoletne otroke, do zmernih, da se v letu ali dveh pričakuje, da bo INR odprlo približno 30.000 ljudi. Za zdaj se zdi, da bi bila številka res v tem okviru, je pa treba vedeti, da je to nov produkt, ki do zdaj niti ni imel možnosti, da bi zanj izvedele širše množice. Kaže, da so tovrstne račune zdaj odprli zgolj bolje informirani občani, ki racionalno upravljajo osebne finance.

Ker so to omejena sredstva, ki se lahko ugodneje naložijo – prvo leto 20.000 evrov, potem pa največ 10.000 evrov –, je to verjetno račun, ki ga bo veliko premožnih posameznikov uporabljalo v kombinaciji z rednimi borznoposredniškimi računi. Račune bodo ljudje odpirali v prihodnje, približuje se sezona izplačila dividend. To bi pomenilo, da bodo posamezniki denar iz prilivov na redne trgovalne račune preusmerili na individualne naložbene račune, saj bo upravljanje tega denarja zanje ugodnejše.

Kaj nam povedo omenjeni podatki, če jih postavimo v širši kontekst? Slovenci imamo na bankah 30 milijard evrov, ta denar pa večinoma prinaša nizke obresti, ki težko pokrivajo inflacijo. Kaj je vzrok za to? Slabe izkušnje iz preteklosti, veliko ljudi delnicam pač ne zaupa – bodisi iz časa privatizacije bodisi so se opekli z delnicami NKBM.

Delno je vzrok tudi pomanjkljiva izobrazba s področja osebnih financ, tudi pomanjkljiva izobrazba s področja ekonomije, delno pa morebitni drugi vzroki – na primer da gospodinjstva ne ustvarjajo presežkov, saj odplačujejo kredite. Vsekakor se je z računi INR odprla (dodatna) možnost, da prebivalci svoj denar upravljajo pametneje ter poskrbijo za boljšo prihodnost sebe in svoje družine.