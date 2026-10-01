»Slovenci hočemo povsod vse zastonj«

Cene rabljenih stanovanj v oglasih za Ljubljano v povprečju precej presegajo ceno kvadratnega metra, ki so jo izračunali državni geodeti, tudi po upoštevanju sprememb cen v prvih dveh četrtletjih. To pušča nekaj prostora za pogajanja, nepremičninska posrednica pa pojasnjuje, zakaj se previsoko postavljena oglaševana cena prodajalcu lahko maščuje. S strokovnjaki tudi o višini provizije pri sklepanju nepremičninskih poslov – že presega štiri odstotke? Srednja cena rabljenega stanovanja v Ljubljani, kjer so ta najdražja v državi, je prebila mejo 5000 evrov za kvadratni meter, je v poročilu za leto 2025 zapisala geodetska uprava (Gurs). Mediana je znašala 5050 evrov. Novejših podatkov državni geodeti še niso objavili, medtem je indekse cen rabljenih stanovanj objavil statistični urad (Surs). ...